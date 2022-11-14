普亭為何缺席G20？俄學者：他怕被英美特種部隊暗殺

俄羅斯 總統普亭 作為大國領袖卻缺席G20峰會，一名立場親克里姆林宮的俄羅斯政治學家表示，普亭是擔心遭到暗殺才不打算出席。

據英國太陽報報導，普亭前顧問馬可夫（Sergey Markov）指出，普亭拒絕參加G20峰會，首要原因是普亭害怕遭到刺殺，因為美國、英國和烏克蘭的特種部隊「很有可能趁機對普亭執行暗殺行動」。

馬可夫續指，普亭也擔心G20會出現批評者們要他滾出去或是被人羞辱的場面。

報導指稱，俄羅斯國內對於俄軍在烏克蘭慘敗的抨擊聲浪逐漸升高，馬可夫只是近期發聲的一人，不少普亭支持者接連表達不滿。

另據英國國防部官方推特帳號情資表示，俄國 教育部長克拉夫斯托夫近日宣布，「軍事訓練」課程將於2023年9月重回俄國學校課綱。

軍事訓練課程包括「針對化學或核武攻擊等突發事件，第一時間急救、應對與發射卡拉希尼柯夫突擊步槍的能力」。

推文中表示，俄國讓軍事訓練入課綱的目的，一是讓學生服兵役前即具備一定程度軍備知識與能力，二是提高未來動員令的響應率。同時，俄國當局也可能透過軍事訓練向國民灌輸愛國思想、提升國民對公家機關的信任。