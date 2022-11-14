俄軍撤退前布雷毀基礎建設 赫爾松斷水電

俄羅斯軍隊被指控在撤離烏南城市赫松前，摧毀當地水電等重要基礎設施。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 12日指控俄羅斯軍隊在撤離烏南城市赫爾松前，摧毀當地的重要基礎設施。烏國官員13日說，赫爾松公用事業公司正努力恢復遭俄軍破壞和布雷的關鍵基礎設施，目前城內多數民宅仍斷水斷電。

澤倫斯基表示：「占領者逃離赫爾松前，摧毀了所有關鍵基礎設施，包括通訊、供水、暖氣、電力。各地俄軍都有相同目標，就是盡可能地羞辱人們。但我們會讓一切恢復正常，相信我。警方已採取穩定措施，赫松當局也正採取穩定措施。」

路透報導，赫爾松州州長亞努什維奇表示，當局決定維持傍晚5時至上午8時的宵禁，並禁止民眾進出赫爾松市，以維護安全。他告訴烏克蘭電視台，「敵軍對所有關鍵基礎設施標的物埋設地雷」，當局已清除近2000枚地雷、絆索和未爆彈，並表示希望手機業者13日能開始運作。

烏克蘭國家鐵路負責人表示，通往赫爾松的列車服務預計本周能恢復。

就在居民喜迎烏軍之際，烏克蘭參謀部通報，東部頓內次克州和盧甘斯克州的戰線持續激戰。

此外，澤倫斯基還表示，調查人員在當地發現逾400件俄軍的戰爭罪行，「調查人員已經記錄超過400件俄國 戰爭罪行，且已找到死去的平民和軍人遺體。」他還提到，針對俄國軍人和僱傭兵的逮捕行動正在進行中。