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普亭被小孩摔倒…班克西挺烏克蘭 廢墟留塗鴉

編譯中心／綜合12日電
英國塗鴉大師班克西在Instagram發文，貼出他造訪烏克蘭在遭摧毀的公寓殘骸留下的作品照片。（路透）
英國塗鴉大師班克西在Instagram發文，貼出他造訪烏克蘭在遭摧毀的公寓殘骸留下的作品照片。（路透）

英國衛報(The Guardians)報導，著名英國街頭藝術家班克西（Banksy）11日透過Instagram發表他在烏克蘭斷垣殘壁留下的最新作品，展現對烏克蘭對抗俄羅斯侵略的支持，也間接證實他目前人正於烏克蘭。

在烏克蘭首都基輔附近的博羅江卡鎮(Borodyanka)出現一系列的塗鴉後，有越來越多人猜測這位匿名塗鴉藝術家，造訪這個飽受戰爭蹂躪的國家。其中有一幅塗鴉描繪一位酷似俄羅斯總統普亭的男子，在柔術比賽中被一名小男孩摔倒；另一幅塗鴉則顯示，兩名小孩把一個反坦克拒馬當成蹺蹺板。

班克西疑似在烏克蘭描繪兩名小孩把一個反坦克拒馬當成蹺蹺板。（路透）
班克西疑似在烏克蘭描繪兩名小孩把一個反坦克拒馬當成蹺蹺板。（路透）

班克西11日則在Instagram上發表同一幅塗鴉的三張照片，那是一名女性體操選手在受損的建築物中做平衡動作；他簡單註記地點為「烏克蘭，博羅江卡」，證實他造訪烏克蘭鴉。班克西過去也曾到巴勒斯坦等戰亂地區留下塗鴉作品。

班克西疑似在烏克蘭斷垣殘壁描繪一位酷似俄羅斯總統普亭的男子，在柔術比賽中被一名小...
班克西疑似在烏克蘭斷垣殘壁描繪一位酷似俄羅斯總統普亭的男子，在柔術比賽中被一名小男孩摔倒。（路透）

博羅江卡位於烏克蘭首都基輔的西北方，是烏克蘭戰爭初期遭俄羅斯轟炸最嚴重的城鎮之一，自俄國今年2月入侵烏克蘭後即遭受嚴重砲擊，沒多久就被俄軍占領，4月被烏軍光復，在那之後，博羅江卡一直是重建工作的重點地區，由於戰爭造成的破壞，當地有數座高樓遭到拆除。這座小鎮與布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、霍斯托梅爾（Hostomel）等地，都遭遇過俄軍猛烈轟炸，包括遭集束炸彈攻擊。

英國塗鴉大師班克西在Instagram發文，貼出他造訪烏克蘭在遭摧毀的公寓殘骸留...
英國塗鴉大師班克西在Instagram發文，貼出他造訪烏克蘭在遭摧毀的公寓殘骸留下的作品照片。（取材自班克西Instagram）

烏克蘭 班克西 俄羅斯

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