俄棄守赫爾松 力主攻烏「普亭大腦」：處死普亭

美國Maxar公司發布衞星圖像，可見位於赫爾松境內新卡科夫卡大壩受到新一波蓄意破壞，北邊端的水壩及水閘明顯被砲擊掏空。（美聯社）

俄軍撤離烏克蘭 南部城市赫爾松，烏軍則以收復失土之姿光榮進城。俄國 進軍烏克蘭8個多月，在開戰初期即占領赫爾松，甚至在今年9月被俄國強納為領土，俄軍此刻撤守，是戰爭以來最大挫敗之一，俄國總統普亭 勢必面臨國內強硬派更大壓力。

普亭在2月24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，3月3日就控制赫爾松。俄國9月下旬在赫爾松、札波羅熱、盧甘斯克及頓內次克舉行入俄公投，並立即與4地的親俄傀儡官員簽署合併協議。

赫爾松是俄烏戰爭中俄軍占領的唯11座區域首府都市，如今卻撤退，對莫斯科當局無疑是羞辱的挫敗。俄軍撤離赫爾松市後，俄國當局宣布烏國東南部的另個港口城鎮格尼奇斯克是赫爾松地區的新「臨時首府」，主要行政機構皆已遷往該處。

但俄軍士氣益發低落，在國內更引發強硬派人士嚴厲批評。紐約時報報導，許多俄國部落客和軍事分析家表達批判、挫折或支持等各種複雜情緒，甚至有人宣稱「這是1991年（蘇聯解體）以來最慘烈的軍事挫敗」。

英國鏡報報導，普亭策士、有「普亭大腦」之稱的俄羅斯爭議政治理論家杜金，如今在俄軍於烏克蘭赫爾松挫敗後，他主張推翻普亭，甚至暗示應將普亭處死。杜金是贊成俄軍進攻烏克蘭的主要人物之一。