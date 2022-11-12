我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

蕭茲承諾增援烏空防 指普亭2年前就決定開戰

編譯中心／綜合11日電
俄烏戰火未歇，德國總理蕭茲指出，歐洲應準備收容更多烏克蘭難民。（歐新社）
俄烏戰火未歇，德國總理蕭茲指出，歐洲應準備收容更多烏克蘭難民。（歐新社）

德國總理蕭茲表示，德國援助烏克蘭的重點，應是協助烏方抵禦俄羅斯空襲城鎮，以及協助烏克蘭重建基礎設施，還說他相信俄國總統普亭兩年前就決定發動這場戰爭。

路透報導，蕭茲（Olaf Scholz）11日在德國媒體集團「編輯網絡」（RND）訪問中還說，歐洲應準備收容更多烏克蘭難民。烏克蘭自2月24日以來持續對抗俄羅斯入侵行動。

他在台上受訪時說：「俄羅斯一直在轟炸烏克蘭能源基礎設施，要讓烏克蘭人民無法熬過寒冬。我們目前在與許多德國企業商討如何對付這種破壞性行動。」

他還說，德國提供烏克蘭的防空系統到目前為止在讓破壞力降到最低方面扮演了重要角色，而德國會與夥伴合作提供更多防空系統。

蕭茲稍早與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，同意德國將繼續運送防空系統。

蕭茲表示，儘管西方領袖在俄羅斯入侵烏克蘭前，曾試圖透過連串外交行動避免戰爭，但他相信，俄國總統普亭（Vladimir Putin）很早就決定自己的方向。

他說：「我相信普亭兩年前就決定發動這場戰爭。我們看到了部隊集結…我們原本希望這只是做做樣子在威脅，但事實並非如此：這是一場計畫很久的戰爭。」

烏克蘭 德國 蕭茲

上一則

俄駐日大使將離任 批日本讓兩國關係惡化

下一則

沙烏地王儲大手筆 訪首爾2天訂400間房間、入住皇家套房

延伸閱讀

德承諾增援烏空防 蕭茲：普亭2年前就決定開戰

德承諾增援烏空防 蕭茲：普亭2年前就決定開戰
不想跟俄羅斯代表合影 G20峰會領袖將拒絕拍攝大合照

不想跟俄羅斯代表合影 G20峰會領袖將拒絕拍攝大合照
西方會挺嗎？澤倫斯基傳願與俄談判 前提是烏軍奪回失土

西方會挺嗎？澤倫斯基傳願與俄談判 前提是烏軍奪回失土
美情報人士曝：普亭周前企圖測試「末日武器」未遂

美情報人士曝：普亭周前企圖測試「末日武器」未遂

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的