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俄軍撤離 澤倫斯基：赫爾松市已是「我們的了」

中央社基輔11日綜合外電報導
11日在基輔市中心，烏克蘭民眾聚集慶祝收復赫爾松市。美聯社
11日在基輔市中心，烏克蘭民眾聚集慶祝收復赫爾松市。美聯社

俄羅斯宣布自赫爾松市（Kherson）完成撤離後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，這個地區首府已是「我們的了」。

法新社報導，澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram發文指出：「截至目前，我們的戰士正在赫爾松市周圍，但特種部隊已經在市內。」上傳的影片明顯顯示烏軍與居民在一起。

烏克蘭國會此前已刊出人民攜帶烏克蘭國旗出現在赫爾松市中心。

數小時前，俄羅斯對烏南1座鄰近城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）發動攻擊，造成7人喪生。俄軍一直未能攻佔尼古拉耶夫，數月來持續對這個城市進行攻擊。

烏克蘭國防部在社群媒體指出，赫爾松重回烏克蘭控制，烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）所屬人員已進入這座城市。

俄羅斯國防部表示，「3萬多名俄軍、約5000具軍事裝備和物料已經撤離。」

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日下令入侵烏克蘭後，赫爾松是俄軍首個攻佔的烏克蘭都市樞紐。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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