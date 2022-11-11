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俄尋北韓彈藥 美向南韓買彈藥援烏

中央社華盛頓10日綜合外電報導
國防部長奧斯丁(左)今天與南韓國防部長李鐘燮(右)舉行安全協商會議，兩人會後發表聯合聲明。歐新社
國防部長奧斯丁(左)今天與南韓國防部長李鐘燮(右)舉行安全協商會議，兩人會後發表聯合聲明。歐新社

俄烏戰爭讓雙方及西方援烏盟國消耗大量彈藥，美國媒體揭露南韓將透過美韓間的機密武器協議，首次出售砲彈給烏克蘭

華爾街日報」引述知名美方官員透露，美國將向南韓採購10萬發155公釐火砲砲彈轉交烏克蘭，這個數量夠烏軍至少能應付好幾週激戰。

藉由這種方式，讓南韓既能不違反不向烏克蘭提供致命軍武的公開承諾，又能替頭號盟友美國分擔，美國也能免於繼續快速耗損已漸枯竭的彈藥庫存。

美軍為援助烏克蘭與俄軍激戰，155公釐砲彈庫存量到今年8月時已少到令五角大廈會擔心的程度，如今存量比8月時更低。

南韓國防部長李鐘燮本月初與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）會面時，雙方原則同意著手秘密軍火協議。南韓駐美大使館暫未就相關議題回應。

白宮近期表示北韓正為俄羅斯提供砲彈，如今美向南韓買彈藥供烏，形成南北韓在歐洲各為俄烏軍援的罕見場景。找上兩韓尋求彈藥來源凸顯美俄軍工仍有局限性，都因烏克蘭戰爭讓產能承受壓力。

華爾街日報還披露，美國本月初已悄悄從駐韓基地的庫存裡提走一批彈藥，相關消息此前未曝光也未獲五角大廈證實。

南韓 烏克蘭 華爾街

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