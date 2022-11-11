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停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

編譯張佑生
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

美軍參謀首長聯席會議四星上將密利（Mark Milley）鼓勵烏克蘭把握俄軍撤出赫松（Kherson），當作重啟雙方和談的跳板，還說峇里島的G20峰會是「機會之窗」；問題是俄國總統普亭決定缺席，改派外長拉夫羅夫代表。

密利雖然有此建議，白宮依然堅持何時和如何與俄方談判，是烏克蘭自己要決定的。

俄軍入侵烏克蘭迄今快9個月，烏克蘭能夠撐這麼久，除了國民的凝聚力，美國和英國為首的北約提供軍援和人員訓練功不可沒。華府這時候突然撇清與談判的關係，應與共和黨可望贏得眾院多數，已揚言不會給烏克蘭「空白支票」的表態有關。

簡言之，利用烏克蘭拖垮或拖累俄國，斬斷俄國與歐陸的能源一體化進程，符合美國的戰略利益。但是歹戲拖棚拖久了，不但恐怕會露出馬腳，各國終究得先顧好自己國內的經濟情況。

俄烏交火至今，不是沒有和談過，盛傳在4月雙方曾一度瀕臨達成停火協議，但因華府反對而作罷。俄國鷹派人士揚言，「烏克蘭並不存在，只是美俄之間的邊界」，此言雖然誇張，但也不是完全悖離現實。

對烏克蘭民眾而言，最大的悲哀是要戰要和，並不操之在我。解鈴還須繫鈴人，美俄要先談妥，烏克蘭才有和平機會，企圖把北京或新德里扯進來當調人，吃豆腐的成分居多，不是要認真解決問題。

烏克蘭 俄國 密利

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