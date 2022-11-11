美估俄烏兩軍各10萬傷亡 俄軍撤出赫爾松…邊走邊炸

搭乘自走砲車和小卡車的烏克蘭部隊九日在赫松州前線推進。俄軍10日開始撤離赫松市。（路透）

美國參謀首長聯席會議主席密利 估計，俄烏戰爭開打至今，雙方可能各有十萬軍人傷亡、約5萬平民喪生，這是西方官員至今提出最高的傷亡數字。密利表示，烏克蘭 近日放下強硬態度，提供協商契機，加上雙方傷亡慘重，也許能讓俄烏在即將來臨的冬季展開談判。

烏克蘭總統澤倫斯基7日提出與俄國談判的五個條件，包括恢復烏克蘭領土完整、懲罰戰爭罪與賠償等，但沒有提及普亭必須下台才能進行對話。密利認為烏克蘭的態度轉變為和談帶來新契機，他說，「你正見到超過十萬俄軍死傷，烏克蘭方面大概也是同樣狀況」，傷亡規模也許讓俄烏都認知到需要在即將來臨的冬季開始進行談判，屆時嚴寒將讓戰事陷入泥淖。

俄烏都不願公布傷亡數字。俄羅斯 國防部長蕭依古9月公布最新數字，表示自俄烏衝突以來共5937名俄兵陣亡。而根據烏克蘭媒體，烏克蘭部隊總司令扎盧日內8月曾表示，約有9000名烏軍陣亡。

俄羅斯9日下令自烏克蘭赫松市撤軍。圖為被俄軍控制的赫松市港口。（路透）

蕭依古昨天命令俄軍撤離第聶伯河西岸的赫爾松市，這是開戰以來莫斯科最重大撤退行動之一。烏克蘭今天表示，俄軍宣布撤軍後，烏軍已收復12個村鎮。

扎盧日內表示，在佩特羅拉夫利夫卡－諾沃羅來斯克前線附近戰鬥後，烏軍過去一天已經收復6個村鎮，在柏弗邁斯克－赫爾松市方向也收復6個城鎮。他說，這段期間烏軍一共從俄軍手中收復逾200平方公里土地。不過，基輔也表示仍然無法證實，俄軍是否真的撤離赫爾松巿。

此外，據傳從赫松撤退的俄羅斯軍隊炸毀一座電視廣播中心的一部分，並破壞供暖和電力基礎設施。烏克蘭指派的赫松州政府首長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）在Telegram上表示，俄軍「奪走公共設備，損壞電線，還想在撤退時留下陷阱」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天表示，俄軍要撤離赫爾松至少得花一周時間。他說，情報顯示，俄軍仍在赫爾松的內部與周邊，以及第聶伯河右岸。

另一方面，俄羅斯駐印尼大使館今天宣布，俄羅斯總統普亭將不會出席下周在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，改由外交部長拉夫羅夫率代表團出席，「普亭總統的計畫仍在安排中，他可能線上參與」。