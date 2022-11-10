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俄稱開始撤離烏南赫爾松市 烏克蘭仍持謹慎態度

中央社尼古拉耶夫10日綜合外電報導
圖為3日在赫爾松地區的阿汗赫爾斯克(Arkhanhelske)村的一所學校，建築物毀壞。該村之前被俄羅斯軍隊佔領。Getty Images
圖為3日在赫爾松地區的阿汗赫爾斯克(Arkhanhelske)村的一所學校，建築物毀壞。該村之前被俄羅斯軍隊佔領。Getty Images

莫斯科當局今天宣布，已開始從烏克蘭南部的赫爾松市（Kherson）撤離。但烏克蘭官方抱持謹慎態度，表示此刻仍無法證實或否認俄軍撤退的消息。

法新社報導，俄羅斯國防部說：「俄國部隊正嚴格依據批准的計畫，調動到第聶伯河（Dnipro River）左岸準備好的陣地。」

俄國總統普亭（Vladimir Putin）已宣稱併吞赫爾松州，莫斯科昨晚卻宣布將撤離在赫爾松州第聶伯河西岸的部隊，成為俄軍的重大挫敗。但烏克蘭官員謹慎以對。

過去數週，烏克蘭部隊在通往赫爾松市的路途上接連收復村莊。克里姆林宮扶植的赫爾松州領導人早已在撤離平民，基輔稱這種作法是非法驅逐。

鄰近的烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭受俄軍砲火和飛彈攻擊好幾個月，當地人不太相信俄國人真的會照他們說的做。

55歲司機維普里茨基（Volodymyr Vypritskiy）在賣蔬果和帽子的攤位之間說：「你怎麼能相信他們的話？你怎麼能相信一直自稱是我們兄弟的人？你真的能相信開始殺害兄弟的人嗎？」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已暗示俄國此舉可能是戰略性假動作，而非遭遇重大挫敗。

基輔軍官今天重申謹慎看待俄方動靜，烏國武裝部隊參謀部官員葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）說：「此刻我們無法證實或否認俄軍從赫爾松撤離的資訊。」

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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