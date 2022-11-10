俄軍棄守赫爾松市 烏克蘭：24小時收復12村鎮

圖為烏南赫爾地區的一所學校遭俄軍飛彈襲擊，教室損毀。路透

烏克蘭 今天表示，俄羅斯 部隊宣布從烏南赫爾松市撤軍後，烏軍已收復12個村鎮。這是開戰以來莫斯科最重大撤退行動之一，但基輔警告俄軍恐讓赫爾松淪為「死亡之城」。

法新社報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）表示，在佩特羅拉夫利夫卡－諾沃羅來斯克前線（Petropavlivka-Novoraisk front）附近戰鬥後，烏軍過去一天已經收復6個村鎮。

Kachkarivka, Kherson region under Ukrainian control pic.twitter.com/HcNddMP4ZY — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 2022年11月10日

他表示，在柏弗邁斯克－赫爾松市（Pervomaiske-Kherson）那一個方向也收復6個城鎮，並說這段期間烏軍一共從俄軍手中收復逾200平方公里土地。

扎盧茲尼說：「我們繼續依照計畫推進攻勢。」

他說，烏軍自從10月1日以來已經在赫爾松州俄占區推進約36公里，解放了逾40個村鎮，並強調烏軍同時摧毀俄軍在赫爾松州的後勤補給系統，讓敵人除了敗逃「別無其他選擇」。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）昨天命令俄軍撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸的赫爾松市，此舉意味俄軍在軍事行動上遭遇一大挫敗，赫爾松本來是開戰9個月以來俄軍唯一占領的州府。

路透報導，扎盧茲尼表示，烏軍於過去24小時往前線挺進7公里，基輔仍然無法證實俄軍是否真的撤離赫爾松巿。

烏克蘭國營電視台畫面可以看到一小群烏軍來到赫爾松巿北方約55公里的斯尼胡里夫卡村（Snihurivka），數十位居民在廣場上相迎，一面烏克蘭國旗在他們後方的旗桿上飄揚著。路透確認影片拍攝地點屬實。

指揮官宣布：「今天，2022年11月10日，第131獨立情報營（131st Separate Intelligence Battalion）部隊解放了斯尼胡里夫卡村，榮光歸烏克蘭！」說這話同時，當地民眾鼓掌、歡呼，並且用手機拍攝這群士兵。

然而，烏克蘭官員截至目前的公開說法仍相當謹慎，並且警告俄軍撤離的同時恐怕仍計劃搞破壞。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，俄羅斯想要讓赫爾松淪為「死亡之城」，從公寓到下水道無處不佈雷，甚至想要從河的另一岸對城巿進行砲擊。