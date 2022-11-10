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厄多安正面評價俄撤離赫爾松 英加強援烏度過寒冬

中央社安卡拉/倫敦10日綜合外電報導
土耳其總統厄多安。美聯社
土耳其總統厄多安。美聯社

土耳其總統厄多安今天表示，俄羅斯決定從烏克蘭南部重要港市赫爾松附近撤軍，是正面性的一步。英國國防大臣華勒斯則透露，英國正加強對烏軍支援，以協助他們度過寒冬。

路透報導，厄多安（Tayyip Erdogan）在一場記者會上，被問到俄羅斯與烏克蘭舉行談判的可能性時，做出上述表示。

華勒斯（Ben Wallace）昨天則與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）一同在英格蘭東南部市鎮利德（Lydd）視察烏克蘭部隊訓練狀況。英國同時宣布，再提供烏軍1萬2000組適用於極端寒冷天氣的睡袋。

華勒斯告訴路透：「冬季將至，這對（交戰）雙方都構成重大挑戰。所以我們決心…提供烏克蘭士兵最佳的基本技能，因為我們已經知道俄軍並未這麼做。」

英國國防部當天稍晚指出，很快將完成運交額外的1000枚地對空飛彈給烏克蘭武裝部隊，且這批設備包括發射器與飛彈，能擊落包括俄羅斯無人機和巡弋飛彈在內的空中目標。

俄軍近期在赫爾松（Kherson）附近面臨烏軍積極反攻後，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）昨天下令部隊撤離赫爾松所處的第聶伯河（Dnipro River）西岸。外界視為俄軍重大撤退行動，也可能是俄烏戰爭的轉捩點。

烏克蘭則對俄羅斯撤兵消息抱持謹慎態度，指出赫爾松市內仍有一些俄軍。

在蕭依古下令前，華勒斯表示，烏克蘭部隊在赫爾松附近的進展，說明了為何維持裝備供應與支援是如此重要。

他說：「烏軍仍持續在烏克蘭東部有進展，且確實緩慢逼近南部的赫爾松市，那會是一場硬仗。」

北約秘書長史托騰柏格則表示，北約其他盟邦也會提供支援給烏軍，以度過冬季的幾個月。他昨天還跟英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）在倫敦會面，討論北約對烏克蘭主權的持續支持。

不過，北約成員國義大利的國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在義國「訊使報」（Il Messaggero）今天刊出的訪問中說，羅馬當局並不排除採取新措施來提供烏克蘭更多軍事支援，但目前還未考慮這麼做。

儘管如此，克羅塞托表示，他今天稍晚在羅馬與史托騰柏格會晤時，會重申義大利對北約的承諾以及對烏克蘭的支持。

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