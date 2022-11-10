撤退只是幌子？烏總統顧問：赫松到處都埋炸彈

烏克蘭總統顧問波多利雅科。（路透）

路透報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科10日在推特 上發文表示，俄羅斯 已將赫松市變成「死亡之城」，俄軍在赫松市的建築物、下水道等「所有地方」都埋了炸彈，並將在撤退至第聶伯河畔後引爆。

俄國 國防部9日下令俄軍撤出赫松市，退至第聶伯河沿岸部署防線。

波多利雅科10日在推特上寫道：「俄軍打算讓赫松市變成『死亡之城』。俄軍在建築物、下水道等所有能埋炸彈的地方都埋了炸彈。在（第聶伯河）左岸的（俄國）軍隊將把赫松市炸成灰燼。這就是『俄羅斯帝國』：抵達、擄掠、慶祝、殺死『目擊者』、剩下殘壁、離開。」