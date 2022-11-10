撤退只是幌子？烏總統顧問：赫松到處都埋炸彈
路透報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科10日在推特上發文表示，俄羅斯已將赫松市變成「死亡之城」，俄軍在赫松市的建築物、下水道等「所有地方」都埋了炸彈，並將在撤退至第聶伯河畔後引爆。
俄國國防部9日下令俄軍撤出赫松市，退至第聶伯河沿岸部署防線。
波多利雅科10日在推特上寫道：「俄軍打算讓赫松市變成『死亡之城』。俄軍在建築物、下水道等所有能埋炸彈的地方都埋了炸彈。在（第聶伯河）左岸的（俄國）軍隊將把赫松市炸成灰燼。這就是『俄羅斯帝國』：抵達、擄掠、慶祝、殺死『目擊者』、剩下殘壁、離開。」
RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022
上一則
FB留言