撤退只是幌子？烏總統顧問：赫松到處都埋炸彈

路透報導,烏克蘭總統顧問波多利雅科10日在推特 上發文表示,俄羅斯 已將赫松市變成「死亡之城」,俄軍在赫松市的建築物、下水道等「所有地方」都埋了炸彈,並將在撤退至第聶伯河畔後引爆。

俄國 國防部9日下令俄軍撤出赫松市,退至第聶伯河沿岸部署防線。

波多利雅科10日在推特上寫道:「俄軍打算讓赫松市變成『死亡之城』。俄軍在建築物、下水道等所有能埋炸彈的地方都埋了炸彈。在(第聶伯河)左岸的(俄國)軍隊將把赫松市炸成灰燼。這就是『俄羅斯帝國』:抵達、擄掠、慶祝、殺死『目擊者』、剩下殘壁、離開。」

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.