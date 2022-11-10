俄軍重大敗退撤離烏南赫松 澤倫斯基稱1公分土地都不讓

俄國國防部長蕭依古9日下令俄軍撤離赫松市，這項宣布可能成為烏俄戰爭的轉捩點。圖為烏克蘭南部赫松一座大樓遭砲火破壞。(路透)

烏俄戰爭持續近9個月，隨著烏克蘭 部隊反攻腳步逼近，俄羅斯 國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天下令俄軍撤離烏克蘭南部重鎮赫松市，理由是已無法確保當地俄軍補給。赫松市是俄國 2月揮軍烏克蘭以來唯一拿下的州首府，從該城撤退，意味聶伯河西岸俄軍將全數撤離，對俄軍堪稱重大打擊。

英國BBC報導，儘管俄羅斯上個月透過「假公投」宣布併吞烏南赫松、札波羅熱和烏東兩州頓內次克、盧甘斯克，俄國總統普廷還說，烏軍攻擊這4區視同侵略俄國領土，但仍無法阻卻烏軍光復領土決心。

美國CNN報導，由於烏克蘭部隊兵分兩路合圍赫松，蕭依古已下令俄軍撤離當地，並開始破壞赫松占領區的橋梁及前線村莊；這是烏克蘭部隊9月光復北部哈爾科夫州以來，俄烏戰爭最重大的進展。路透報導，在俄國侵烏戰爭將滿9個月之際，俄國這項宣布可能是這場戰爭的轉捩點。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，正在東部奮戰試圖掌控頓內次克的烏國將士寸土必爭，「1公分」土地也不會退讓。澤倫斯基在每晚例行影片演說中表示：「占領者的活動依舊維持高檔，每天都有數十起攻擊。」

頓內次克是俄羅斯9月底宣稱兼併的4個地區之一，2014年以來這裡持續發生烏軍與俄國代理部隊的戰役，而2014年，也是南部克里米亞遭莫斯科兼併的同一年。

俄羅斯在烏南城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）以東斯尼胡里夫卡（Snihurivka）扶植的傀儡鎮長告訴俄國俄羅斯新聞社，居民看到戰車車隊，激戰方酣。

莫斯科任命的赫松州（Kherson）政府副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）則在他Telegram帳號上表示，烏軍試著兵分三路，包括從斯尼胡里夫卡挺進。

此外，由於嚴冬即將到來，俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源與供暖設施，東歐國家準備迎接可能出現的又一波烏克蘭難民潮。澤倫斯基表示，已經有400萬人無電可用；烏克蘭境內據信有約690萬人流離失所，而烏克蘭的東歐鄰國例如斯洛伐克和匈牙利，正在準備面對未來幾個月恐將到來的難民潮。

澤倫斯基辦公室說，烏克蘭國家資訊局資料顯示，有1萬500名兒童被驅逐出境或被迫流離失所，希望G20領導人能在峰會上解決他們的困境，協助烏克蘭兒童返國。