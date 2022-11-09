參聯會主席密利：俄軍在烏克蘭傷亡數 已超過10萬人

俄烏戰爭爆發至今已超過8個月，美國參謀長聯席會議主席密利9日表示俄軍在烏克蘭已有超過10萬名士兵傷亡，並補充說烏軍部隊可能也遭受類似程度的傷亡。(美聯社)

俄烏戰爭爆發至今已超過8個月，美國參謀長聯席會議主席密利 （Mark Milley）9日表示俄軍在烏克蘭 已有超過10萬名士兵傷亡，並補充說烏軍部隊可能也遭受類似程度的傷亡。

路透報導，雖然無法核實這項數據，但密利提供的數字是迄今為止最高的，他還提到「目前為止，俄烏衝突已使導致1500萬至3000萬烏克蘭人成為難民，並造成約4萬名烏克蘭平民死亡」。

當被問及烏克蘭外交前景時，密利以第一次世界大戰早期拒絕談判導致人類痛苦加劇為例，稱「有機會進行談判、有機會實現和平時，抓住那個時機」。烏俄2國也將面臨冬季戰鬥前的平靜期，專家稱「這可能為談判提供機會」。

俄羅斯 9日宣布其軍隊將從烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）附近的第聶伯河西岸撤出，這對莫斯科當局來說是個重大挫折、也是戰爭的潛在轉折點。部分專家表示「俄國最近遭遇的挫折可能讓烏克蘭在談判中處於強勢地位」，另一些專家則認為「俄國可能會利用談判來爭取時間重新調整和整修其部隊，並準備於春季發動新攻勢」。

對此，密利證實俄羅斯正在從赫爾松撤軍，但他警告說「他們需要幾天甚至數周的時間才能將這些部隊撤到那條河的南邊」，並估計在第聶伯河以北有2萬至3萬名俄羅斯士兵。