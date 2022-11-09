我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

美媒：因拜登政府推動 澤倫斯基未提普亭下台才能和談

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基8日透過視訊在埃及舉行的COP27聯合國氣候峰會發表講話。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基8日透過視訊在埃及舉行的COP27聯合國氣候峰會發表講話。（美聯社）

美國政媒《POLITICO》8日引述2名知情人士說法報導，烏克蘭總統澤倫斯基的對俄和談能以俄羅斯總統普亭掌權開頭的新立場，是直接歸因於拜登政府的「軟性推動」（soft nudging）。

根據報導，澤倫斯基7日提出了談判的5個條件，包括他之前說過的恢復烏克蘭領土完整、懲罰戰爭罪與賠償等。但不同於過去的聲明，澤倫斯基沒說普亭必須下台，這樣的對話才可以進行。

一位知情人士表示，此一轉變是在基輔與華府間的會談幾天後發生的，包括了白宮國安顧問蘇利文親自拜訪澤倫斯基。一位拜登政府高層官員說，美國官員並未直接告訴澤倫斯基和他在烏克蘭的助理要改變他們立場，但確實轉達基輔必須展現他們有意願合理與和平地結束戰爭。

據報導，美方希望此舉會向世界強調，是烏克蘭想要解決衝突、而不是俄羅斯。官員表示，「這並不意味著他們需要現在走上談判桌。根據俄羅斯正在做的事情，我們甚至不認為現在是正確的時間。但他們必須展現解決衝突的意願，因為沒人比烏克蘭更希望這場衝突落幕」。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

COP27現場／ILO：封城世代不堪氣候變遷 淨零也救經濟

下一則

查理三世幫已故女王銅像揭幕 險遭示威者蛋洗

延伸閱讀

台灣志願軍戰死烏國 澤倫斯基沉默 分析：怕得罪北京

台灣志願軍戰死烏國 澤倫斯基沉默 分析：怕得罪北京
怕得罪北京？台志願軍戰死烏國 澤倫斯基「保持沉默」

怕得罪北京？台志願軍戰死烏國 澤倫斯基「保持沉默」
華郵：「紅色浪潮」若成真 拜登恐被迫放棄競選連任

華郵：「紅色浪潮」若成真 拜登恐被迫放棄競選連任
澤倫斯基：只對跟俄羅斯「真誠」談判持開放態度

澤倫斯基：只對跟俄羅斯「真誠」談判持開放態度

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席