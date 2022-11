美媒：因拜登政府推動 澤倫斯基未提普亭下台才能和談

美國政媒《POLITICO》8日引述2名知情人士說法報導,烏克蘭 總統澤倫斯基 的對俄和談能以俄羅斯 總統普亭掌權開頭的新立場,是直接歸因於拜登政府的「軟性推動」(soft nudging)。

根據報導,澤倫斯基7日提出了談判的5個條件,包括他之前說過的恢復烏克蘭領土完整、懲罰戰爭罪與賠償等。但不同於過去的聲明,澤倫斯基沒說普亭必須下台,這樣的對話才可以進行。

一位知情人士表示,此一轉變是在基輔與華府間的會談幾天後發生的,包括了白宮國安顧問蘇利文親自拜訪澤倫斯基。一位拜登政府高層官員說,美國官員並未直接告訴澤倫斯基和他在烏克蘭的助理要改變他們立場,但確實轉達基輔必須展現他們有意願合理與和平地結束戰爭。

據報導,美方希望此舉會向世界強調,是烏克蘭想要解決衝突、而不是俄羅斯。官員表示,「這並不意味著他們需要現在走上談判桌。根據俄羅斯正在做的事情,我們甚至不認為現在是正確的時間。但他們必須展現解決衝突的意願,因為沒人比烏克蘭更希望這場衝突落幕」。

