我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

怕得罪北京？台志願軍戰死烏國 澤倫斯基「保持沉默」

台灣新聞組╱台北9日電
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

25歲台灣退役軍人、阿美族青年曾聖光赴烏克蘭擔任志願軍陣亡，反倒讓烏克蘭總統澤倫斯基陷入兩難。政治網站Politico歐洲版分析，曾聖光陣亡消息確認後，烏克蘭檯面上有些政治人物公開表達讚揚與哀悼，但澤倫斯基始終保持沉默。

文章分析，曾聖光「抗俄保烏」沒說出口的是「抗中保台」的起手式。烏克蘭2月遭俄國入侵以來，澤倫斯基一直希望跟習近平通上話，協助調停，但電話始終沒人接。

雖然習近平對普亭說雙邊關係「上不封頂」，但北京到目前為止很節制，澤倫斯基深怕得罪北京，所以對曾聖光戰死保持沉默。

另外，在台烏克蘭人林歐莉亞表示，曾聖光的家屬已順利抵達烏克蘭境內，目前正等待烏克蘭政府將遺體運送到集中地點，以完成確認程序。

林歐莉亞說，為表達對曾聖光的感謝與悼念，在台烏克蘭人已自發性集資捐款幫助曾聖光家屬，截止8日上午捐助金額約達新台幣12萬元（約3754美元），盼用於幫助曾聖光後續喪葬安頓。

林歐莉亞表示，沒有任何金錢或物質能彌補曾聖光母親失去兒子的傷痛，在台烏克蘭人希望盡一份心力協助曾聖光家屬，表達烏克蘭人對台灣的感謝，「對台灣人的付出與犧牲，我們不想裝作不知道」。

林歐莉亞說，烏克蘭許多媒體對曾聖光陣亡的事蹟也有報導，社群媒體更是廣泛流傳，在台烏並無邦交的情況下，台灣仍力挺烏克蘭的事蹟愈來愈受注意。

烏克蘭 澤倫斯基 北京

上一則

瀕危指猴 愛伸8公分長指挖鼻涕「當美食」

下一則

澳飼主特殊留念 把過世愛犬變「地毯」

延伸閱讀

澤倫斯基：只對跟俄羅斯「真誠」談判持開放態度

澤倫斯基：只對跟俄羅斯「真誠」談判持開放態度
期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結

期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結
拜習會有譜？ 印尼總統：美中領袖均將出席G20峰會

拜習會有譜？ 印尼總統：美中領袖均將出席G20峰會
「閣下願意犧牲紐約來保護巴黎嗎？」戴高樂問甘迺迪

「閣下願意犧牲紐約來保護巴黎嗎？」戴高樂問甘迺迪

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席