怕得罪北京？台志願軍戰死烏國 澤倫斯基「保持沉默」

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

25歲台灣退役軍人、阿美族青年曾聖光赴烏克蘭 擔任志願軍陣亡，反倒讓烏克蘭總統澤倫斯基 陷入兩難。政治網站Politico歐洲版分析，曾聖光陣亡消息確認後，烏克蘭檯面上有些政治人物公開表達讚揚與哀悼，但澤倫斯基始終保持沉默。

文章分析，曾聖光「抗俄保烏」沒說出口的是「抗中保台」的起手式。烏克蘭2月遭俄國入侵以來，澤倫斯基一直希望跟習近平通上話，協助調停，但電話始終沒人接。

雖然習近平對普亭說雙邊關係「上不封頂」，但北京 到目前為止很節制，澤倫斯基深怕得罪北京，所以對曾聖光戰死保持沉默。

另外，在台烏克蘭人林歐莉亞表示，曾聖光的家屬已順利抵達烏克蘭境內，目前正等待烏克蘭政府將遺體運送到集中地點，以完成確認程序。

林歐莉亞說，為表達對曾聖光的感謝與悼念，在台烏克蘭人已自發性集資捐款幫助曾聖光家屬，截止8日上午捐助金額約達新台幣12萬元（約3754美元），盼用於幫助曾聖光後續喪葬安頓。

林歐莉亞表示，沒有任何金錢或物質能彌補曾聖光母親失去兒子的傷痛，在台烏克蘭人希望盡一份心力協助曾聖光家屬，表達烏克蘭人對台灣的感謝，「對台灣人的付出與犧牲，我們不想裝作不知道」。

林歐莉亞說，烏克蘭許多媒體對曾聖光陣亡的事蹟也有報導，社群媒體更是廣泛流傳，在台烏並無邦交的情況下，台灣仍力挺烏克蘭的事蹟愈來愈受注意。