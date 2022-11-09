烏恢復與俄談判？ 澤倫斯基提5大條件

連日傳出美方私下相勸的消息後，澤倫斯基改口表示俄國滿足五大前提條件便願意談判。(美聯社)

在日前傳出美國私下勸告烏克蘭 總統澤倫斯基 釋放「不反對與俄羅斯 談判」訊息，避免美國民眾與盟邦出現「烏克蘭疲乏」後，烏國總統澤倫斯基8日發表演說，表示在滿足烏國提出的五大條件前提下，他願意與俄方進行談判。

華爾街日報報導，烏克蘭總澤倫斯基提出展開和平談判的五大先決條件，包括俄羅斯必須「恢復烏克蘭領土完整」、「尊重聯合國憲章」、「賠償戰爭造成的一切損失」、「懲罰每一個戰犯」、「保證不再侵犯烏克蘭」。報導認為，這實際上顯示真正進行和談的前景渺茫，因為「雙方都認為自己終將獲勝」。對此美國與歐洲的官員表示，所有的談判條款都由烏克蘭自行決定。

另據報導，澤倫斯基表示，他對與俄羅斯談判持開放態度，但只有恢復烏克蘭邊界、為俄羅斯攻擊作出賠償並懲罰那些應對戰爭罪行負責的人，才算「真誠的」談判。

澤倫斯基8日向參加全球氣候峰會的世界各國領袖發表演說，在此之前他說道：「任何認真對待氣候議程的人，也應認真對待立即阻止俄羅斯侵略、恢復我們的領土完整以及迫使俄羅斯進入真誠和平談判的必要性。」

他說，烏克蘭一再提議進行這種談判，但「我們總是得到俄羅斯的瘋狂回應，包括新的恐怖攻擊、砲擊或勒索」。「再說一遍，恢復領土完整、尊重聯合國憲章、賠償戰爭造成的所有損失、懲罰每一名戰犯並保證這種事不再發生。這些都是完全可以理解的條件。」

目前烏俄戰爭陷膠著，俄羅斯國內動員狀況混亂，許多士兵爆料沒受訓、沒裝備就被強迫上戰場，商業內幕援引俄羅斯媒體報導，一名部署在烏克蘭的俄羅斯士兵家屬說，俄軍傷亡慘重，由於缺乏武器，只能徒手挖戰壕。

俄國國防部7日罕見大動作回應俄國知名軍事部落格「灰色地帶」刊登的俄國前線官兵致濱海邊疆區（Primorsky Krai）行政首長柯佐米亞科函，因該信聲稱俄國太平洋艦隊海軍步兵第一五五旅抱怨被捲入烏國東部頓內次克地區「令人無法理解的戰鬥」。

俄國國防部否認信中指稱該部隊出現「高昂、毫無意義的人命和裝備損失」，反而稱該部隊過去10天向烏軍陣地推進3公里，且由於指揮官的勝任，期間部隊死亡率不到1%，只有7%受傷，其中多數都已重返崗位。

此外，烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）7日表示，由於軍事所需，決定將具有戰略意義的5間企業資產徵為國有，待戒嚴令解除後則會歸還或補償。