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赫爾松大戰倒數 烏克蘭控俄劫掠民宅

中央社基輔7日綜合外電報導
烏克蘭北部赫爾松地區，烏國士兵坐在一輛軍車上。歐新社
烏克蘭北部赫爾松地區，烏國士兵坐在一輛軍車上。歐新社

烏克蘭今天指控俄羅斯洗劫南部城市赫爾松（Kherson）的空民宅，還派遣便衣部隊占用這些房舍，以準備進行巷戰。雙方都預期在赫爾松的這場仗，將是俄烏戰爭最重要的戰役之一。

路透報導，預期烏克蘭將為收復赫爾松發動攻擊，最近幾天俄羅斯已經下令平民離開。這裡是俄國2月入侵烏克蘭以來，唯一占領的州首府。

雙方表示，戰前人口近30萬的赫爾松過去48小時被切斷周邊地區的電力和水源後，一直處於寒冷和黑暗之中。

俄羅斯任命的官員指責烏克蘭「破壞」，並表示他們正在努力恢復電力。烏克蘭官員表示，俄羅斯人拆除了1.5公里的輸電線，在烏軍奪回該地區之前，電力可能不會恢復。

基輔當局將該地區的疏散描述為強制驅逐，這是一種戰爭罪。俄方表示，為了安全起見，正把居民送走。

赫爾松位於第聶伯河（Dnipro River）西岸唯一俄羅斯控制的領土上，烏克蘭10月初加快反攻腳步，而收復赫爾松一直是他們南部反攻重點。

烏克蘭軍方表示，俄軍身穿平民衣著占用民宅，參與對居民和基礎設施的搶劫和盜竊，並將設備、食物和車輛運往俄羅斯。

路透請俄羅斯有關當局對烏克蘭的指控表示意見，俄方否認虐待平民。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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