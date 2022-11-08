烏獲美援首批NASAMS防空系統 烏東開砲 俄軍幾成砲灰

NASAMS是烏克蘭得到的第一種先進中遠程防空飛彈系統。（取材自挪威康士伯公司官網）

烏克蘭 和俄羅斯 軍隊持續在烏東地區激戰，倫敦智庫皇家三軍聯合研究院（RUSI）7日報告指出，烏克蘭面臨防空武器耗盡的風險。有如天降甘霖，烏克蘭國防部長列茲尼科夫證實，烏克蘭武裝部隊已經收到美國援助的第一批「國家先進防空系統」（NASAMS），以及透過西班牙轉交的義大利 阿斯帕德（Aspide）中程防空飛彈系統。

列茲尼科夫在推特發文說，這些武器將強化烏軍戰力，「使我們的天空更加安全」。他強調：「感謝我們的合作夥伴：挪威、西班牙和美國。」倫敦智庫的報告中提到，俄軍近幾個月常利用廉價的伊朗製「見證者136型」（Shahed 136）自殺無人機，破壞烏國電網，恐讓烏克蘭取得的戰場優勢付之一炬。

美國8月底宣布新一波規模近30億美元軍援烏克蘭，其中包括6套NASAMS，後來又追加2套，總計將援烏8套。NASAMS將是烏克蘭得到的第一種先進中遠程防空飛彈系統，烏克蘭空軍認為，NASAMS是解決防空問題的最佳方案。

NASAMS系統由美國雷神公司，以及挪威康士伯公司合作打造，以雷神MPQ-64「哨兵」雷達為核心，搭配陸射版AIM-120空對空飛彈，最大攔截範圍可達25公里，還能換裝「刺針」、「響尾蛇」等數種飛彈，可抵禦俄羅斯戰機與巡弋飛彈等致命威脅。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄軍仍持續猛攻烏東頓內次克地區，但他們在當地損失慘重。他並提到俄軍準備對烏克蘭能源基礎設施，發動新的攻勢。另據俄羅斯獨立媒體「Verstka」報導，剛從俄國沃羅涅日地區動員的一個俄軍營級單位，日前在烏東盧甘斯克的馬基伊夫卡地區遭到烏軍砲火襲擊，幾乎全軍覆沒，原本有570人，現在只剩41人倖存。

報導引述倖存者家屬說法，該營指揮官棄士兵不顧，早已在戰場上逃之夭夭。

另據華爾街日報報導，美國和俄羅斯高層官員曾經就避免烏克蘭戰爭的情勢進一步升高通話會談，但是沒有對外公開。克里姆林宮拒絕就此評論。

另據華盛頓郵報報導，美國曾私下鼓勵烏克蘭釋出願意與俄羅斯談判的訊號。克里姆林宮發言人培斯科夫也拒絕就此評論。他說：「我們不知道情況是否如此。我再次重申，有一些真實的報導，但多數情況下的報導純屬臆測。」