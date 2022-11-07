澤倫斯基：俄正在集中力量 會再攻擊烏克蘭能源設施

烏克蘭首都基輔因俄羅斯的攻擊陷入停電危機，圖為6日當地民眾在街上等待恢復供電。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基今天警告，俄羅斯 可能再針對烏克蘭能源設施發動攻擊；與此同時，基輔市長敦促居民，若首都停水斷電，應考慮準備短暫撤離。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每晚的例行談話中表示，俄羅斯「正集中力量和手段，可能會再次對我們的基礎設施發動大規模襲擊。首先的目標就是能源。」

他說，目前已有超過450萬名消費者無電可用。由於戰爭對能源和食品價格的影響，將會持續到冬季，人們也擔心外界對烏克蘭的支持可能動搖。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）稍早在社群媒體 推特（Twitter）表示，儘管俄羅斯可能攻擊能源設施，烏克蘭將「能承受」，透過調集防空系統來保護基礎設施，並且優化能源消費。

基輔主要能源供應商 YASNO 執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）在社群媒體臉書（Facebook）表示，預估烏克蘭今天會面臨32%的供電短缺。

在澤倫斯基作上述示警之前，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也敦促居民作最壞打算，包括首都可能停水斷電。

他昨天在接受電視採訪時表示，居民應該考慮去和城外的朋友或家人住一段時間。他指責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin ）蓄意以民用基礎設施為目標。

克里契科說：「普亭就是要讓我們死、挨餓受凍，要我們逃離自己的土地，這樣他就可以擁有這片土地，這就是侵略者的居心。」