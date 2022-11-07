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設施被炸毀 基輔若全停電 300萬居民將全部撤離

編譯中心／綜合6日電
俄國飛彈重創烏克蘭基礎設施，首都基輔市政府指若完全停電，必須將大約三百萬居民全部撤離。圖為10月11日俄羅斯空襲，基輔部分市區輪流停電。（Getty Images）
俄國飛彈重創烏克蘭基礎設施，首都基輔市政府指若完全停電，必須將大約三百萬居民全部撤離。圖為10月11日俄羅斯空襲，基輔部分市區輪流停電。（Getty Images）

俄國飛彈重創烏克蘭基礎設施，40%電力設施全毀或受損。為了讓市民度過寒冬，首都基輔市政府員工正在建立1000個供應暖氣的避難所，兼具取暖和防空洞功能。市府官員表示，他們已著手為一個過去無法想像的狀況進行規畫：首都完全停電，必須將大約300萬居民全部撤離。

紐約時報報導，俄國總統普亭眼看俄軍在戰場上節節敗退，因而改變戰術，對烏克蘭能源設施狂轟猛炸，造成烏國供電極度吃緊。烏克蘭工程人員正在搶修被炸的電廠，並趕建防爆牆防止再受攻擊。國營的烏克蘭電網公司5日表示，七個地區將繼續輪流停電。

烏克蘭人民因沒電可用再面臨苦日子，官員也必須超前部署，萬一俄國飛彈再擊中電力設施，可能無法供電。

基輔市政府安全局局長特卡楚克表示，「俄國若繼續攻擊，我們也許會喪失所有電力系統」。如果電網即將停止供電，市府官員會在至少12小時前被告知，到了那個地步，特卡楚克說，「我們將要求居民撤離」。

他說，「如果沒有電，也會沒有水和汙水處理，因此政府正採取所有必要措施，保護我們的供電系統」。

烏克蘭電網公司表示，過去一個月烏克蘭發電廠和變電所不斷遭俄國飛彈和無人機攻擊。工程人員難以取得修復電力設施所需的設備，這些設備動輒數百萬美元，不過他們仍積極搶修，並在電廠築起防爆牆，以減少未來攻擊的損失。為了降低電網負荷並維持電網穩定，基輔等七個州仍輪流停電。

西方盟友承諾供應烏克蘭更多防空系統，但許多西方國家本身面臨經濟困境，內部已出現反對再援助烏克蘭的聲浪。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄羅斯軍隊仍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克地區，但他們在當地損失慘重。

美聯社報導，澤倫斯基也向烏克蘭全國發表談話說，國內約有450萬人沒電可用。他呼籲烏克蘭人咬牙忍過這段艱苦時期，「我們必須熬過這個冬天，到了春天會比現在更為堅強茁壯」。

澤倫斯基還批評，伊朗稱僅提供俄少數無人機是謊言，表示烏克蘭部隊每天至少擊落10架無人機。 

伊朗在5日首次承認曾向俄羅斯提供無人機，但表示是在烏克蘭戰爭之前運送的。俄羅斯被控正利用這些無人機攻擊烏克蘭的發電廠和民用基礎設施。

俄國飛彈重創烏克蘭基礎設施，首都基輔市政府指若完全停電，必須將大約三百萬居民全部...
俄國飛彈重創烏克蘭基礎設施，首都基輔市政府指若完全停電，必須將大約三百萬居民全部撤離。圖為10月24日俄羅斯空襲，基輔部分市區輪流停電。（Getty Images）

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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