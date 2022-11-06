伊朗承認戰前給俄「少量」無人機 烏克蘭怒批說謊

烏克蘭通報近幾周使用伊朗「見證者-136」（Shahed-136）無人機攻擊民間基礎設施的案例增加。圖為10月17日俄軍「見證者-136」在基輔上空被拍到。（路透資料照片）

伊朗 今天首次承認提供俄羅斯 無人機，表示俄烏戰爭開戰前數月，即已有「少量」無人機運往莫斯科；但烏克蘭 總統澤倫斯基指控德黑蘭說謊，稱烏軍每天至少擊落10架無人機。

這些無人機被俄國用來攻擊烏克蘭的發電廠和基礎建設。

路透報導，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）在伊朗至今對此問題最詳細的回覆中，否認伊朗仍持續提供無人機給俄國。

官方伊朗通訊社（IRNA）通訊社援引艾密拉多拉安報導：「一些西方國家大驚小怪，說伊朗提供飛彈和無人機，協助俄羅斯打烏克蘭戰爭，飛彈的部分完全錯誤。」

「無人機的部分確有其事，我們在烏克蘭戰爭前幾個月向俄羅斯提供了少量無人機。」

烏克蘭通報近幾周使用伊朗「見證者-136」（Shahed-136）無人機攻擊民間基礎設施的案例增加，尤其是攻擊電廠與水壩。俄羅斯否認軍隊曾使用伊朗無人機襲擊烏克蘭。

但澤倫斯基在視訊演說中駁斥伊朗只少量供應俄羅斯的說法，稱烏克蘭光是4日這天就擊落了11架無人機。

「如果伊朗繼續對顯而易見的事實撒謊，世界將更努力調查俄羅斯和伊朗政權之間的恐怖主義合作，以及俄羅斯為這種合作向伊朗支付了什麼費用。」