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烏資金斷鏈 1300星鏈終端機斷線

編譯中心／綜合5日電
烏克蘭總統澤倫斯基（左）4日在基輔接見來訪的白宮國安顧問蘇利文（右）。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）4日在基輔接見來訪的白宮國安顧問蘇利文（右）。（美聯社）

CNN報導，據2位知情消息人士表示，烏克蘭軍方的1300台星鏈（Starlink）衛星終端機斷線後，在過去一周加深了烏方對官兵可能失去存取世界首富馬斯克所提供關鍵網路服務的恐懼。

此外，白宮國安顧問蘇利文4日訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基及高層官員會晤。美國軍方並且宣布，將再提供烏國約4億美元軍援，其中包括T-72戰車和鷹式（HAWK）地對空飛彈。

據報導，星鏈服務中斷始於10月24日，被一位知情人士稱作對烏軍的「巨大問題」。這位人士說，因為缺乏資金，這些終端機已被切斷連結，為烏軍帶來重大問題。

報導稱，此次事件影響的是烏克蘭3月從一家英國公司購買與用於戰鬥相關行動的1300台終端機。為確保這一批終端機連線，SpaceX公司一個月向烏軍收取每台2500美元的費用，總開銷至9月增至約2000萬美元，最終烏軍再也付不起了。

根據報導，在這一批終端機完全失去作用之前，烏克蘭國防部於10月初向英國國防部請求承擔每月325萬美元的帳單。消息人士表示，因為越來越擔心服務會被關掉，這批次的終端機也被輪換掉了，以把影響降至最低。

一位英方官員表示，經過部門之間的討論，「一致同意有更高優先的軍事能力」。他向CNN表示，「我們支援一些終端機，這對烏軍在擊退俄羅斯入侵有著直接的戰術效用」，並稱英方考慮與按優先順序處理所有的新請求。一位烏克蘭高層官員證實了此次服務中斷，稱星鏈設備對烏克蘭打擊俄羅斯「非常重要」。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）5日首次承認，伊朗曾提供無人機給俄國，但他堅稱這些武器是在俄軍進攻烏克蘭之前即已交運。伊朗無人機在俄烏戰事中用來俯衝轟炸烏國首都基輔。

CNN報導，烏克蘭軍方的1300台星鏈衛星終端機從10月24日開始斷線。據消息人...
CNN報導，烏克蘭軍方的1300台星鏈衛星終端機從10月24日開始斷線。據消息人士說法，原因是缺乏資金。資料照片。（路透）

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