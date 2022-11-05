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俄暗示棄守赫爾松 普亭籲居民撤出衝突區 烏軍慎防陷阱

編譯中心／綜合4日電
赫爾松居民日前撤離，搭船越過第聶伯河。（Getty Images）
赫爾松居民日前撤離，搭船越過第聶伯河。（Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭後首個占領的城市赫爾松市，近月成為烏克蘭軍隊反攻重點。俄國扶持的地方政府官員表示，俄軍可能從第聶伯河西岸撤往東岸。俄國總統普亭今天呼籲赫爾松居民撤出衝突地區，變相承認當地局勢惡化。不過，烏軍擔心這可能是俄軍布下的陷阱。

位於第聶伯河西岸的赫爾松鄰近克里米亞半島，是俄烏戰事重要戰場。赫爾松副市長斯特雷穆索夫3日向媒體表示，大部分俄軍可能撤出第聶伯河西岸，前往東岸。西岸是赫爾松市所在，也有控制克里米亞水源的第聶伯河水壩。

稍早，斯特雷穆索夫還在Telegram上傳影片表示，該市宣布24小時戒嚴。之後他又上傳影片取消戒嚴限制，但重申要求居民離開赫爾松市。普亭今天也在莫斯科紅場出席「俄羅斯民族統一日」活動時向親政府人士表示，赫爾松州的民眾應該從最危險的地方撤走，「平民不應受苦」。

有網傳照片顯示，赫爾松的主要行政大樓撤下俄羅斯國旗，居民表示，市內部分檢查站被拆除，CNN更報導市區居民慶祝俄軍撤離。英國「獨立報」引述西方官員報導，大部分駐守當地俄軍的指揮層級已渡河離開，留下群龍無首的士兵面對烏軍。

不過CNN也指出，第聶伯河西岸的俄軍沒有實質撤離行動。赫爾松市議會副主席索博列夫斯基表示沒看到大規模撤軍，認為俄軍撤走的說法更像陷阱。

烏國南部軍事司令部發言人胡梅紐克也說：「這或許是特殊挑釁的表現，目的是給人留下定居點已被遺棄、可安全進入的印象，而他們正在為巷戰做準備。」烏軍情報機構還說，俄國派出約4萬名士兵到第聶伯河西岸，阻止烏軍重奪赫爾松。

此外，俄國早前指控烏克蘭計畫使用帶有放射性物質「髒彈」，並表示該國與核工業有關的機構參與準備工作，但未提供證據。

聯合國核監督機構在應要求檢查烏克蘭3處地點後，確認沒有發現任何未申報的核活動跡象...
聯合國核監督機構在應要求檢查烏克蘭3處地點後，確認沒有發現任何未申報的核活動跡象，並以此回應俄羅斯針對烏克蘭正在研究毀滅性武器「髒彈」的指控。（Getty Images）

聯合國「國際原子能機構」（IAEA）本周前往烏克蘭展開調查，在3日完成3處地點的檢查，聲明表示「機構並未在這些地點發現任何未申報的核活動和材料的跡象」。

烏克蘭總統澤倫斯基對結果表示歡迎，「我們有明確且無可辯駁的證據表明：烏克蘭沒有人製造或正在製造任何髒彈」。

部分烏克蘭和西方國家官員更指責，莫斯科當局的指控是打算自己引爆髒彈後嫁禍給基輔。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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