普亭簽法律 允許動員重刑犯上戰場 志願兵發3137美元

據俄羅斯 新聞社（RIA）報導，普亭 今天還簽署一項法律，允許犯過重罪的人士接受動員，但此法排除因為性虐待兒童、叛國、間諜或恐怖主義罪名被判刑的人士。

此外，烏克蘭國防部10月25日曾指控，俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）招募感染愛滋病毒及C型肝炎的犯人加入。

俄羅斯國際傳真社報導，普亭今天稱，俄國 已動員31萬8000人加入武裝部隊，超過俄國國防部長紹依古原先設下的30萬人目標。

此外，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭今天下令，將發一次性報酬19萬5000盧布（約3137美元）給志願兵或動員兵。

莫斯科上周表示，徵召30萬預備役人員參戰的「部分動員」已經結束，但也坦承存在問題。俄國民眾對有醫療豁免或缺乏軍事經驗的男性仍被徵召入伍展開抗議，超過2000人在示威中被捕。

根據克宮在網站發布的命令，普亭表示，這筆款項是為志願兵和動員兵「提供額外的社會支持」，但並未提供相關細節。志願兵每月最低工資是16萬盧布（約2574美元），幾乎是俄羅斯平均薪資的3倍。