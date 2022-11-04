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英美曝俄每天損失40戰車 付不出軍餉

編譯中心╱綜合3日電
英國防部3日表示，俄軍裝甲車、戰車的損失率自10月中旬開始增加到每天超過40輛。圖為烏軍檢查一輛已被破壞的俄軍戰車。（美聯社）
英國防部3日表示，俄軍裝甲車、戰車的損失率自10月中旬開始增加到每天超過40輛。圖為烏軍檢查一輛已被破壞的俄軍戰車。（美聯社）

烏俄戰爭再度白熱化，英國國防部3日指出，俄國裝甲車損失率增加到每天40多輛，約相當於一個營的裝備；俄軍物資缺乏的問題也浮上檯面，華府智庫指出，俄國付不出動員兵軍餉，烏克蘭軍方也指出，俄國的動員行動正轉為祕密進行，同時讓軍校生提前半年畢業，以便補充烏克蘭戰場耗損的兵力。

英國防部更新烏俄戰況，表示目前在烏克蘭打仗的俄羅斯士兵對於「被迫在老舊步兵裝甲車中服役」感到非常沮喪，俄軍部分士兵甚至形容這些裝甲車「跟鋁罐沒兩樣」。情報也顯示，「10月中旬面對烏克蘭反攻攻勢時，俄國裝甲車、戰車損失率增加到每天超過40輛。

華府智庫「戰爭研究所」公布最新戰情評估報告指出，俄羅斯在支付動員兵軍餉方面遭遇困難，原先官員承諾開戰期間，志願兵和動員兵的薪資是俄羅斯平民平均工資的2倍多，但如今拿不到錢的動員兵紛紛開始集會抗議，要求當局履行承諾，支付他們應得的軍餉。

烏克蘭軍方高層3日指出，儘管俄羅斯國防部日前宣稱已經完成徵兵30萬人，但是實際上，俄國的動員行動正轉為祕密進行，繼續搜尋、招募願意簽約參與在烏國軍事行動的志願者；同時為了補充初級軍官人力，俄國國防部決定加速軍校生在校最後一年的訓練，畢業時間從原本的2023年6月，提前到今年12月。

至於目前烏俄戰爭繼續膠著，烏克蘭赫松州的俄羅斯武裝部隊可能撤離第聶伯河西岸，烏國唯一完整遭占的主要城市赫松市位於西岸；與此同時，俄軍持續猛攻烏國各地，札波羅熱核電廠外部電力供應再次中斷。

位於第聶伯河西岸的赫松市是烏國唯一完整遭到俄軍占領的主要城市。由於主要渡口遭到破壞，意味俄軍可能被不斷推進的烏軍逼到河邊。在烏南和東北部持續推進數周後，烏軍已重新奪回莫斯科在戰爭最初幾周內占領的許多領土。

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