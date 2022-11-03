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微軟再援烏1億美元 明年免費供應雲端服務資料庫

中央社里斯本3日綜合外電報導
微軟（Microsoft）副董事長暨總裁史密斯（Brad Smith，左）今天宣布，微軟將向烏克蘭提供額外1億美元的技術支援，以強化保護烏克蘭的一個「數位聯盟」。圖右為烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。美聯社
微軟（Microsoft）副董事長暨總裁史密斯（Brad Smith，左）今天宣布，微軟將向烏克蘭提供額外1億美元的技術支援，以強化保護烏克蘭的一個「數位聯盟」。圖右為烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。美聯社

微軟（Microsoft）副董事長暨總裁史密斯（Brad Smith）今天宣布，微軟將向烏克蘭提供額外1億美元的技術支援，以強化保護烏克蘭的一個「數位聯盟」。

法新社報導，史密斯表示，2023年一整年，烏克蘭將可免費使用微軟在歐洲的所有雲端服務和資料庫。

史密斯是在葡萄牙首都里斯本舉行的年度「網路峰會」（Web Summit）場邊召開記者會說，微軟對烏克蘭承諾的援助規模，如今已累積到4億美元。

史密斯表示：「這場戰爭顯示的事情之一，是戰時人們需要將各項服務轉移到雲端，以確保它們具有彈性並受到保護。」

他指出，微軟的新承諾將使「烏克蘭政府和其他企業得以維持運作，繼續為烏國公民提供服務」。

史密斯還強調，微軟很高興能夠參與「由數個國家、企業和非營利組織所組成的數位聯盟，以攜手合作力挺烏克蘭」。

烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也記者會上發表談話，詳細介紹讓烏克蘭成為世界上數位化程度最高國家的計畫細節。

烏克蘭遭到俄羅斯侵略後，便尋求大型科技公司協助捍衛領土，並在數月前獲得全球首富馬斯克（Elon Musk）捐助星鏈（Starlink）衛星網路系統服務。

馬斯克10月曾表示，他的太空探索科技公司（SpaceX）沒辦法「無限期」資助烏克蘭星鏈；但他隔天又改口說，儘管仍在虧錢，但仍將繼續免費提供服務。

費多羅夫在記者會上證實，目前星鏈系統「沒問題，一切都很好」。

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