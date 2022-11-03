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俄軍一開始很友善…烏克蘭受害婦人現身回憶「俄軍性暴力」

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭許多城鎮在俄羅斯軍隊撤離後滿目瘡痍，居民更是對被俄軍控制的那段時間充滿恐懼，而近期烏克蘭警察和檢察官開始在赫爾松地區挨家挨戶尋找俄軍犯罪的紀錄，也披露不少讓人痛心的故事。（Getty Images）
烏克蘭許多城鎮在俄羅斯軍隊撤離後滿目瘡痍，居民更是對被俄軍控制的那段時間充滿恐懼，而近期烏克蘭警察和檢察官開始在赫爾松地區挨家挨戶尋找俄軍犯罪的紀錄，也披露不少讓人痛心的故事。（Getty Images）

烏克蘭許多城鎮在俄羅斯軍隊撤離後滿目瘡痍，居民更是對被俄軍控制的那段時間充滿恐懼，而近期烏克蘭警察和檢察官開始在赫爾松（Kherson）地區挨家挨戶尋找俄軍犯罪的紀錄，也披露不少讓人痛心的故事。

CNN報導，赫爾松直到10月初仍處於被俄軍占領的狀態，街道上充斥戰爭的傷痕。聯合國調查人員表示「俄軍在征服烏克蘭時將性暴力用作戰爭武器、一種蓄意的軍事戰略」。

來自基輔的團隊目前記錄6起性侵指控，並認為實際數字幾乎肯定要高得多，現年56歲、隱藏其姓氏和所住村莊以保護其身份的塔蒂亞娜（Tatiana）便是其中一位，她帶著調查人員走進她哥哥的房子，並訴說2名俄兵在8月26日強行闖入的回憶。

塔蒂亞娜指出「他們在房間裡走來走去，一個待在那，另一個強姦我的人也跟著進來，在房間裡走了一圈後就在這個地方開始撫摸我，我告訴他『不！我不是可以給你想要的東西的年紀了！去找更年輕的女孩』」，但對方接下來把自己按在衣櫃上便開始撕扯她的衣服，她稱「我在哭，求他停下來，我唯一的想法就是活下去」。

該俄兵還警告塔蒂亞娜不要告訴任何人，她事後在家裡待了3天，處於發呆、羞於出門的心理狀態，然後她鼓起非比尋常的勇氣與該士兵的指揮官對質，她指出「他的指揮官找到部隊負責人，並告訴我『我嚴厲懲罰他、我打斷他的下巴，但最嚴厲的懲罰還在前面』」，當塔蒂亞娜意識到對方指的是槍斃時回答道「我不介意，我希望他們都被槍殺」。

另一名71歲的居民拉普什尼亞克（Vera Lapushnyak）失控地抽泣說「俄羅斯人剛來的時候很友善，他們說他們是來保護我們的」，最終在俄軍占領村莊大約3個月後決定離開。

聯合國表示已調查針對烏克蘭4至82歲人群的「性暴力案件」，截至9月更已啟動43起刑事訴訟，相關警官更透露「大多數性暴力案件完全沒有被報導」，並稱「這在心理上很困難，你明白每個人都很痛苦，但這是一項重要的工作」。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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