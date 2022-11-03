俄軍一開始很友善…烏克蘭受害婦人現身回憶「俄軍性暴力」
烏克蘭許多城鎮在俄羅斯軍隊撤離後滿目瘡痍，居民更是對被俄軍控制的那段時間充滿恐懼，而近期烏克蘭警察和檢察官開始在赫爾松（Kherson）地區挨家挨戶尋找俄軍犯罪的紀錄，也披露不少讓人痛心的故事。
CNN報導，赫爾松直到10月初仍處於被俄軍占領的狀態，街道上充斥戰爭的傷痕。聯合國調查人員表示「俄軍在征服烏克蘭時將性暴力用作戰爭武器、一種蓄意的軍事戰略」。
來自基輔的團隊目前記錄6起性侵指控，並認為實際數字幾乎肯定要高得多，現年56歲、隱藏其姓氏和所住村莊以保護其身份的塔蒂亞娜（Tatiana）便是其中一位，她帶著調查人員走進她哥哥的房子，並訴說2名俄兵在8月26日強行闖入的回憶。
塔蒂亞娜指出「他們在房間裡走來走去，一個待在那，另一個強姦我的人也跟著進來，在房間裡走了一圈後就在這個地方開始撫摸我，我告訴他『不！我不是可以給你想要的東西的年紀了！去找更年輕的女孩』」，但對方接下來把自己按在衣櫃上便開始撕扯她的衣服，她稱「我在哭，求他停下來，我唯一的想法就是活下去」。
該俄兵還警告塔蒂亞娜不要告訴任何人，她事後在家裡待了3天，處於發呆、羞於出門的心理狀態，然後她鼓起非比尋常的勇氣與該士兵的指揮官對質，她指出「他的指揮官找到部隊負責人，並告訴我『我嚴厲懲罰他、我打斷他的下巴，但最嚴厲的懲罰還在前面』」，當塔蒂亞娜意識到對方指的是槍斃時回答道「我不介意，我希望他們都被槍殺」。
另一名71歲的居民拉普什尼亞克（Vera Lapushnyak）失控地抽泣說「俄羅斯人剛來的時候很友善，他們說他們是來保護我們的」，最終在俄軍占領村莊大約3個月後決定離開。
聯合國表示已調查針對烏克蘭4至82歲人群的「性暴力案件」，截至9月更已啟動43起刑事訴訟，相關警官更透露「大多數性暴力案件完全沒有被報導」，並稱「這在心理上很困難，你明白每個人都很痛苦，但這是一項重要的工作」。
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