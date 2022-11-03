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土耳其、聯合國斡旋 俄烏恢復穀物協議 運糧船2日啟航

編譯中心╱綜合2日電
俄國2日恢復參加黑海的穀物出口協議。(路透)
俄國2日恢復參加黑海的穀物出口協議。(路透)

上周末宣布退出烏克蘭穀物出口協議的俄羅斯，2日在土耳其和聯合國的斡旋下同意重返協議，預計運糧船2日中午就能啟航。

俄國國防部表示，已經收到烏克蘭的書面保證，不會利用黑海從事對俄國的軍事行動。克里米亞的俄國黑海艦隊日前遇襲，俄國宣稱烏克蘭利用出口穀物通路攻擊，遂在10月29日宣布中止黑海穀物出口協議，烏克蘭則斥為藉口。

土耳其總統厄多安表示，俄烏7月22日達成的穀物出口協議，2日中午就能恢復。消息傳出後，全球小麥和玉米等穀物價格大跌，舒緩消費者的壓力。

烏克蘭高層官員匿名、表示，俄國願意重返協議，是厄多安施壓的結果。烏克蘭高階官員、基礎建設部長庫布拉柯夫同日向居中斡旋的土耳其和聯合國表達感謝之意。

厄多安2日在國會表示，俄方關切多數烏克蘭穀物最終落入富裕國家手中，穀物船將優先駛往非洲國家救急，其中包括索馬利亞、吉布地和蘇丹。

烏克蘭是穀物和其他農產品的重要出口國，俄國2月揮軍烏克蘭後，俄國海軍就利用在黑海的優勢阻擋烏克蘭穀物出口。此舉傷害烏克蘭經濟，也讓全球糧價應聲上漲。

根據雙方7月達成的協議，運糧貨輪可從黑海通道往來烏克蘭和土耳其，但必須在土耳其接受俄國、烏克蘭、土耳其和聯合國官員檢查，確保沒有載運武器。這項協議將在11月中到期，還不確定是否延續。

此外，路透報導，飛彈和無人機攻擊已摧毀四成烏克蘭能源基礎設施，並造成基輔多處短暫停電停水，迫使當局限電；烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天說，政府正在全市各地準備上千個供暖點，以防區域供暖系統在俄羅斯持續攻擊下失去作用。

烏克蘭國家能源公司2日宣布在基輔等數個地區實施限電措施，以穩定近來因俄國攻擊而受損的能源供應。

克里契科說：「最糟的狀況是徹底停電、停水，或完全沒有區域供暖。為預防這種狀況，我們正在本市準備超過1000個供暖點。」他說，這些供暖點將配備發電機，並備有水及其他必需品。

烏克蘭政府呼籲已出國的人民留在國外過冬，同時指控俄羅斯讓烏克蘭人擔心必須在沒電、沒暖氣的寒冬裡掙扎求生，進而迫使更多人逃離烏國，挑起新一波人道危機。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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