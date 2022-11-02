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傳伊朗將供應彈道飛彈給俄 烏克蘭坦承無有效防禦手段

編譯周辰陽／即時報導
CNN與烏克蘭國際傳真社1日報導，針對俄羅斯計畫安置在烏俄邊境以北的伊朗製彈道飛彈，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，烏方目前並不具備有效的防禦手段。資料照片。（路透）
CNN與烏克蘭國際傳真社1日報導，針對俄羅斯計畫安置在烏俄邊境以北的伊朗製彈道飛彈，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，烏方目前並不具備有效的防禦手段。資料照片。（路透）

CNN與烏克蘭媒體1日報導，針對俄羅斯計畫購買與可能將部署於烏俄邊境以北的伊朗製彈道飛彈，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，烏方目前並不具備有效的防禦手段。

一個密切監控伊朗武器計畫的西方國家官員們告訴CNN，伊朗正準備運送約1000件額外武器給俄羅斯以用於對烏克蘭的戰爭，其中包括了地對地短程彈道飛彈與更多攻擊無人機。

報導指出，這批貨物正受到密切的監控，目前還不清楚抵達俄羅斯的時間，但預期將在年底前交付。這也將是伊朗運送先進精準導引飛彈給俄羅斯的首例，可能給予克里姆林宮在戰場上的巨大推動力。

伊納特在記者會表示，烏軍將採取所有手段防禦這些飛彈，並指俄羅斯將伊朗製飛彈運送到烏克蘭（邊境）以北的可能性很大，「它們能從那個地方發射，威脅整個烏克蘭」。

根據伊納特的介紹，其中一種伊朗製飛彈有著300公里的破壞範圍，另外一種則有700公里，「這些是彈道飛彈，我們沒有針對這些飛彈的有效防禦，理論上能夠擊落它們，但用我們目前有的手段很難做到這一點」。他表示，「我們有空中防禦，不是飛彈防禦」。

伊納特還表示，他相信正在採購伊朗製彈道飛彈以提升越來越少的自製伊斯坎德爾-M（Iskander-M ）飛彈的供應。他說，「很明顯，他們收到這些飛彈以補充這些伊斯坎德爾，因為他們實際上正在耗盡伊斯坎德爾」。

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