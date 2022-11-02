傳伊朗將供應彈道飛彈給俄 烏克蘭坦承無有效防禦手段

CNN與烏克蘭國際傳真社1日報導，針對俄羅斯計畫安置在烏俄邊境以北的伊朗製彈道飛彈，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，烏方目前並不具備有效的防禦手段。資料照片。（路透）

CNN與烏克蘭 媒體1日報導，針對俄羅斯 計畫購買與可能將部署於烏俄邊境以北的伊朗 製彈道飛彈，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，烏方目前並不具備有效的防禦手段。

一個密切監控伊朗武器計畫的西方國家官員們告訴CNN，伊朗正準備運送約1000件額外武器給俄羅斯以用於對烏克蘭的戰爭，其中包括了地對地短程彈道飛彈與更多攻擊無人機。

報導指出，這批貨物正受到密切的監控，目前還不清楚抵達俄羅斯的時間，但預期將在年底前交付。這也將是伊朗運送先進精準導引飛彈給俄羅斯的首例，可能給予克里姆林宮在戰場上的巨大推動力。

伊納特在記者會表示，烏軍將採取所有手段防禦這些飛彈，並指俄羅斯將伊朗製飛彈運送到烏克蘭（邊境）以北的可能性很大，「它們能從那個地方發射，威脅整個烏克蘭」。

根據伊納特的介紹，其中一種伊朗製飛彈有著300公里的破壞範圍，另外一種則有700公里，「這些是彈道飛彈，我們沒有針對這些飛彈的有效防禦，理論上能夠擊落它們，但用我們目前有的手段很難做到這一點」。他表示，「我們有空中防禦，不是飛彈防禦」。

伊納特還表示，他相信正在採購伊朗製彈道飛彈以提升越來越少的自製伊斯坎德爾-M（Iskander-M ）飛彈的供應。他說，「很明顯，他們收到這些飛彈以補充這些伊斯坎德爾，因為他們實際上正在耗盡伊斯坎德爾」。