西方援烏武器傳半數流入黑市 美軍核查

近期傳西方援烏軍武遭盜賣出現在黑市，美國防部一名高官透露有美軍正在烏國核查，圖為烏克蘭軍人接收美國援烏的標槍反戰車飛彈的畫面。（歐新社）

烏俄戰爭已持續逾8個月，自衝突爆發以來，西方便積極軍援烏克蘭 ，拜登 與澤倫斯基 兩位總統通電話也成了例行公事，據知情人士說，最近澤倫斯基再次討軍援讓拜登發了火；此外，還傳出有西方援助的軍武被盜賣流到黑市，對此，美國防部一名高層31日透露，在烏國境內的部分美軍，目前正對援烏武器進行核查，確保烏軍確實收到所有軍援，避免外流。

根據美國NBC新聞 報導，此前俄羅斯要求別再對烏克蘭提供武器時，就聲稱發現有西方援烏軍武出現在黑市上，一些具強大破壞力的武器可能落入犯罪分子手中，這對全球安全局勢帶來嚴峻挑戰。

雖然外界認為這只是莫斯科希望西方別再援烏所編寫的劇本，不過美國會還是有不少人認為確實有這種風險存在。

美國CBS也報導，只有不到五成的外國軍援能夠順利到達前線，因為烏軍前線不斷變化，且是由志願軍和準軍事部隊組成，很難安穩的運送軍事援助，而烏克蘭本身又有很大的武器黑市存在，這也引發不少擔憂。

美國五角大廈一名高官昨天表示，目前在烏國境內的美軍正就援烏武器進行核查，協助烏軍清點收到的武器，並追蹤援助進度，防止外流情況發生。

這名官員拒絕透露具體核查地點，並說美方目前還沒發現西方武器流入黑市或極端組織手中的證據，此舉只是預防類似情事發生的作業。

另據美國CNN報導，伊朗傳出正準備再向俄羅斯提供武器，包括地對地短程彈道飛彈以及更多自殺無人機。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）1日表示，美國將會使用任何可用的工具與手段，來揭露、對抗、反擊伊朗的軍武買賣行為。

此外，據知情人士表示，拜登今年6月一次與澤倫斯基通電話，拜登當時還沒說完自己剛批准了另一個10億美元的軍事援助，澤倫斯基馬上就開始列出所有需要又得不到的其他援助，讓拜登發了火；拜登強調美國人「已很慷慨」，認為澤倫斯基應表現更多「感激之情」。

NBC指出，這次衝突反映拜登已意識到國會和民眾對於向烏克蘭提供數十億美元援助的支持度可能開始減退。拜登現在面對部分共和黨議員和民主黨進步派批評，認為他給烏太多援助。

皮尤研究中心9月的一項民調顯示，極擔心或非常擔心烏克蘭戰敗的美國人比例從5月的55%下跌到9月的38%，不太擔心或完全不擔心俄羅斯獲勝的美國人比例則從16%增至26%。