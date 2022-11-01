俄擬進一步回應北溪管線遇襲 不發命令結束動員

俄羅斯指控英國須為「北溪」（Nord Stream）海底天然氣管線遇襲負責後，今天又說正在考慮採取「進一步動作」。（路透）

俄羅斯指控英國 須為「北溪」（Nord Stream）海底天然氣 管線遇襲負責後，今天又說正在考慮採取「進一步動作」。克里姆林宮今天還說，沒有必要發布結束軍事動員的命令。

路透報導，俄國 國防部上月29日宣稱，英國海軍人員9月炸壞北溪天然氣管線。倫敦政府矢口否認，並指俄國這麼說是為了轉移人們對俄軍在烏克蘭戰敗的注意力。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「有證據顯示英國參與破壞活動…這是一項針對重要能源基礎設施的恐怖分子行徑。這類行為不能置之不理，我們當然會考慮進一步動作，事情當然不能像這樣擺著。」

克宮宣稱英國引起北溪管線破裂，但未提供相關證據。這些破洞恐使耗資數十億美元的北溪天然氣管路永久停用。

克宮也說，目前尚未決定是否修復俄國控制下的這些管路。培斯科夫表示，克宮還在等候專家評估損失情況，仍未決定北溪1號（Nord Stream 1）或北溪2號（Nord Stream 2）的未來。

另一方面，克宮今天還說，俄國不需要也不會發總統令，來正式結束局部動員後備軍人前往烏克蘭作戰的命令。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）在遭遇一系列軍事挫敗後，9月21日下達俄羅斯自二戰過後的首次動員令。這項公告引發適齡男性大舉出逃，數十萬人前往喬治亞、亞美尼亞、哈薩克等國家，超過2000人因參與反動員抗議而遭到拘留。

俄國之前表示，已在一個多月內徵召到所需的30萬後備軍人，不需要再召集更多人。但克宮拒絕發布正式命令來結束徵召，可能增添國人對於重啟動員的疑慮。

普亭昨天表示會諮詢法律專家意見，看看是否有必要發布新的總統令。培斯科夫今天告訴記者：「不需要發布命令。總統府法律部門已達成結論…局部動員令已結束。國防部已發電報給徵兵辦公室，要它們結束派發徵兵文件。」

俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，30萬名召員中，已有8萬7000名軍人被派往衝突地區。