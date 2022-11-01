俄羅斯控烏克蘭將攻擊大壩 擴大赫爾松平民疏散區域

圖為18日衛星圖像顯示了赫爾松州卡科夫卡（Kakhovka）水力發電廠的集水區和水壩。路透

俄羅斯 近日一再宣稱烏克蘭 計畫攻擊赫爾松州遭俄軍占領地區的卡科夫卡大壩，淹沒附近地區，雖遭基輔否認，但俄國扶植的當地官員31日表示，為防人道災難，將擴大平民疏散區域。

路透報導，俄羅斯在烏克蘭南部赫爾松州指派的州長薩爾多（Vladimir Saldo）在社群媒體Telegram發文表示，他正將下令平民疏散的範圍再擴大15公里，以涵蓋其他7個聚落。赫爾松州上個月被俄羅斯正式併吞。

薩爾多在影片中說：「基於烏克蘭政權可能採取遭禁止的戰爭手段，以及有消息指出基輔正準備對卡科夫卡（Kakhovka）水力發電站進行大規模飛彈攻擊，赫爾松州有立即被淹沒的危險，此情況會導致平民設施遭嚴重破壞和人道災難。」

薩爾多還說：「有鑑於此，我決定將疏散區域自第聶伯羅河（Dnipro River）再擴大15公里...如此一來便可能建立多層防禦來擊退烏克蘭的進攻和保護平民。」

卡科夫卡大壩高30公尺、長3.2公里，負責調節供水給遭俄羅斯併吞的克里米亞半島（Crimean peninsula）以及札波羅熱州（Zaporizhzhia）的核電廠。

基輔否認計畫對大壩設施發動攻擊，藉這個如美國猶他州大鹽湖（Great Salt Lake）大小的水庫水淹烏克蘭南部，包括俄軍在戰爭之初占領的幾處城鎮和村莊。

烏克蘭並表示，俄羅斯一再宣稱烏克蘭準備攻擊水壩，可能顯示俄羅斯本身考慮發動攻擊，並怪罪於基輔當局和其西方盟友。

近幾週，俄羅斯在烏克蘭反攻推進之下，已自第聶伯河西岸撤離成千上萬的平民。薩爾多說，俄羅斯扶植的當局提供平民一筆10萬盧布（約新台幣5萬2369元）的費用離開當地，另外在俄羅斯其他地區提供他們住處。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上個月於烏克蘭4個地區發動公投 後併吞赫爾松州。基輔和西方國家抨擊這場公投是騙局並且違法。