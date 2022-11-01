俄飛彈襲擊 烏克蘭首都基輔4成用戶無水可用

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭，造成首都基輔多處缺水，上百人31日在一座公園拎著瓶罐排隊裝水。美聯社

俄羅斯 飛彈襲擊烏克蘭 ，造成首都基輔多處缺水，上百人今天在一座公園拎著瓶罐排隊裝水。市長克里契科（Vitali Klitschko）說，全市仍有27萬棟公寓停電，4成用戶無水可用。

法新社報導，和丈夫一起排隊的特瑪拉（Tamara）說：「今天一早發生幾次大爆炸。我不知道是不是有攻擊，但我們家從早上6時就停電了。之後水流也變得很小，現在完全沒水了。我們是來排隊領取一些飲用水。」

俄羅斯對烏克蘭各地基礎設施發起大規模攻擊，導致基輔多達8成地區缺水，數百座城鎮停電。

俄方先前在10月10日和17日攻擊烏克蘭能源網絡，迫使烏國私營能源業者DTEK在某些地區每天暫停供電4小時。

特瑪拉說，她家已經停電兩週。但她說：「我們還過得去。孩子們有時甚至喜歡坐在蠟燭旁。他們知道這只是一時，最重要的是相信這一點。」

英國廣播公司（BBC）報導，按照烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）的說法，政府普遍呼籲人民再減少本已非常節省的用電。

基輔不再點亮街燈，傳統公車也取代了無軌電車。

澤倫斯基在晚間演說中表示，俄羅斯飛彈摧毀不了「烏克蘭人的生存意志」。

烏克蘭官員說，整體而言，共有10個地區的18座設施遭飛彈和無人機襲擊，多數是發電設施。