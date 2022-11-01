俄狂射各城市50枚巡弋飛彈 烏︰已擊落44枚

基輔遭轟 烏克蘭首都基遭俄飛彈空襲，濃煙沖天。這波攻擊造成基輔等城市重要基礎設施遭炸毀，停電停水，至少十三人受傷。（路透）

俄國 10月31日發射數十枚飛彈空襲烏克蘭 各城市，報復烏國日前利用穀物走廊「安全區」攻擊克里米亞塞凡堡的黑海艦隊。基輔等城市當天一早防空警報大作，許多重要基礎設施遭炸毀，造成多地停電停水以及至少13人受傷。俄國並宣布退出黑海穀物出口協議，恐加深全球糧食危機，導致物價上揚。

烏克蘭總理什米加爾說，境內10個地區的18個設施遭攻擊，大部分是發電設施。烏克蘭警察總長克里曼科表示，這波攻擊至少造成13人受傷。

烏國軍方說，俄軍31日朝烏克蘭發射50枚巡弋飛彈，烏國防空部隊成功擊落44枚，「自10月31日上午7時起，俄國入侵者對烏國重要基礎設施發動了數波飛彈攻擊。」

能源新聞機構Elektrovesti報導，第聶伯河、聶斯特河以及克列緬丘格3座水力發電廠遭俄軍飛彈擊中。戰前烏國5%電力由水力發電廠供應。

烏國官員指出，俄國攻擊目標相當明顯，就是烏國各城市的能源設施，目的是在冬天來臨前摧毀關鍵設施，打擊烏克蘭民心士氣。

路透報導，俄國指控烏克蘭無人機攻擊俄國克里米亞的黑海艦隊後，29日宣布「無限期」中止參與黑海穀物出口協議。

兩家總部設於新加坡的貿易商表示，俄國退出後，危及預定出貨到非洲和中東地區的數以10萬噸計小麥，同時烏克蘭對歐洲玉米出口恐再下降。

此外，北歐國家挪威的總理斯托爾上月31日表示，為了回應俄羅斯 對烏克蘭發動的戰爭，挪威將加強安全防衛，1日起將軍事警戒等級調升。

路透報導，自從俄羅斯在開戰後對歐洲的天然氣供應量減少，挪威已一躍成為歐洲聯盟（EU）目前最大的進口天然氣供應國，占總進口量的約1/4。

斯托爾在一場記者會上表示：「這是數十年來最嚴峻的安全情勢。雖然沒有跡象顯示，俄羅斯正在把戰事擴大到其他國家；但緊張情勢升溫，使得我們更加暴露在威脅、情報作戰與影響力宣傳的危險下。」

挪威國防部長葛拉姆（Bjoern Arild Gram）宣布，挪威軍隊將減少訓練時間，而是將花更多時間執行作戰勤務；此外，挪威的快速動員部隊「國民警衛隊」（Home Guard）也將扮演更積極的角色。