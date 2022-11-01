前阿富汗將軍：俄軍正招募前阿富汗特種部隊

3名前阿富汗將軍透露，俄軍正招募前阿富汗特種部隊士兵，並提供每月1500美元的待遇。（美聯社）

3名前阿富汗 將軍向美聯社透露去年美國撤軍後，原先與美軍並肩作戰但只能逃往伊朗的阿富汗特種部隊士兵現在正被俄羅斯 軍隊招募到烏克蘭作戰。

衛報報導，這3名將軍表示俄羅斯人希望吸引數千名前阿富汗菁英士兵加入「外國軍團」，並提供每月1500美元的待遇，還承諾為其家人提供安全避風港、可以避免被遣送回國。

其中一名將軍阿甘迪瓦爾（Abdul Raof Arghandiwal）指出「他們不想打仗但他們別無選擇」，並補充說有十幾名士兵害怕被驅逐出境，因為假如回到阿富汗便會遭到神學士組織的追殺。

據悉，此次招募活動是由俄羅斯僱傭軍「瓦格納集團」（Wagner Group）領導，另一位將軍阿里扎伊（Hibatullah Alizai）是神學士掌權前的最後一位阿富汗陸軍參謀長，他透露這項招募計畫是由一位目前住在俄羅斯並會說俄語的前阿富汗特種部隊指揮官搭橋。

俄羅斯國防部 並未對此做出回應，至於最近承認自己是瓦格納集團創始人的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的發言人則駁斥招募前阿富汗士兵的想法，認為這是「瘋狂的胡說八道」。美國國防部也未做出回應，但一位高級官員表示有鑑於先前瓦格納集團一直試圖在其他幾個國家招募士兵，若屬實並不令人意外。