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俄飛彈殘骸落入摩爾多瓦 基輔遇襲8成用戶停水

中央社基希涅夫31日綜合外電報導
烏克蘭首都基輔因俄軍空襲，有8成用戶停水、數十萬戶停電。圖為31日基輔民眾在公共水泵中取水。美聯社
烏克蘭首都基輔因俄軍空襲，有8成用戶停水、數十萬戶停電。圖為31日基輔民眾在公共水泵中取水。美聯社

摩爾多瓦政府表示，烏克蘭防空系統今天擊落的一枚俄羅斯飛彈，落在摩爾多瓦北部一座村莊，所幸無人受傷。而烏克蘭首都基輔則因俄軍空襲，有8成用戶停水、數十萬戶停電。

法新社報導，摩爾多瓦內政部表示，這枚飛彈掉落在靠近烏克蘭邊界的納斯拉夫恰村（Naslavcea），「目前為止未接獲有人受害的通報，但納斯拉夫恰村有幾棟房子的窗戶被毀」。

烏克蘭今天表示，俄羅斯朝烏國全境目標發射逾50枚巡弋飛彈，其中基輔（Kyiv）的供電和供水系統遭到攻擊。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示，「目前基輔出現緊急情況，8成用戶仍然無水可用」，「有35萬戶停電，工程人員正在努力復電」。

俄羅斯國防部隨後發聲明表示：「俄國武裝部隊持續以高精準度長程空中和海基武器，打擊烏克蘭的軍事指揮所和能源系統。這次空襲的目標都已達成，擊中所有指定標的。」

這次俄羅斯飛彈碎片掉落是摩爾多瓦被俄烏衝突波及的最新一起案例。摩爾多瓦與烏克蘭都曾是蘇聯的一部分，且現在的政府立場都親西方。

摩爾多瓦10日曾表示，數枚攻擊烏克蘭的俄軍巡弋飛彈飛越摩國領空，並為此召見莫斯科大使要求解釋。

俄國2月派兵入侵烏克蘭後，已有數十萬烏克蘭難民湧進摩爾多瓦。摩爾多瓦與烏克蘭6月一起獲得歐洲聯盟（EU）的候選國資格。

摩爾多瓦還有聶斯特河沿岸地區（Transnistria）問題，這是位於烏克蘭西南部與摩爾多瓦邊界間一個狹長地帶，大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分，但目前當地由親俄分離主義者控制，也有一些俄軍駐紮。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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