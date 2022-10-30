俄控烏無人艇利用穀物安全走廊 攻擊黑海艦隊

俄羅斯占領的克里米亞塞凡堡，當地俄軍黑海艦隊基地遭到攻擊後，持續冒著黑煙。（取材自推特）

俄羅斯 今天表示，已收回攻擊克里米亞塞凡堡附近黑海艦隊的無人艇殘片，並宣稱這些無人艇利用穀物走廊的「安全區」發動攻擊，且可能是由「民用船隻」所送出。

法新社報導，俄羅斯國防部 稱：「無人艇正在『穀物走廊』安全區移動。」該部說，已從海上撈起一些無人艇殘片。其中一艘無人艇可能是「從基輔或其西方主子們租用來運送烏克蘭 海港出口農產品的一艘民用船隻上送出的」。

俄國國防部還說，攻擊俄羅斯克里米亞艦隊的一些無人艇配備有「加拿大製造的導航模組」，俄羅斯專家已對這些安裝在無人艇上的導航模組進行了檢查。

在基輔，烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，俄羅斯退出黑海穀物協議後，那些滿載糧食的貨輪要離開港口已「不可能」。

他在推特上寫道：「一艘載有40噸穀物的散裝貨船本應於今天離開烏克蘭港口。這些食品原是為瀕臨飢荒的衣索比亞人準備的。但由於俄羅斯封鎖了『穀物走廊』，出口是不可能了。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對於俄羅斯中止參與黑海穀物協議「深表關注」，並決定為此延後一天前往阿爾及爾出席阿拉伯聯盟峰會，專心處理這個問題。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）呼籲俄羅斯緊急延續聯合國斡旋的這項協議，讓烏克蘭能在全球糧食危機中恢復通過黑海出口穀物。她說：「普亭總統必須停止將糧食武器化，並結束他對烏克蘭的非法戰爭。我們呼籲俄羅斯重新考慮其決定並緊急更新協議，讓食物能送到最需要的人手裡。」