我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至68死30傷

俄控烏無人艇利用穀物安全走廊 攻擊黑海艦隊

中央社莫斯科30日綜合外電報導
俄羅斯占領的克里米亞塞凡堡，當地俄軍黑海艦隊基地遭到攻擊後，持續冒著黑煙。（取材自推特）
俄羅斯占領的克里米亞塞凡堡，當地俄軍黑海艦隊基地遭到攻擊後，持續冒著黑煙。（取材自推特）

俄羅斯今天表示，已收回攻擊克里米亞塞凡堡附近黑海艦隊的無人艇殘片，並宣稱這些無人艇利用穀物走廊的「安全區」發動攻擊，且可能是由「民用船隻」所送出。

法新社報導，俄羅斯國防部稱：「無人艇正在『穀物走廊』安全區移動。」該部說，已從海上撈起一些無人艇殘片。其中一艘無人艇可能是「從基輔或其西方主子們租用來運送烏克蘭海港出口農產品的一艘民用船隻上送出的」。

俄國國防部還說，攻擊俄羅斯克里米亞艦隊的一些無人艇配備有「加拿大製造的導航模組」，俄羅斯專家已對這些安裝在無人艇上的導航模組進行了檢查。

在基輔，烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，俄羅斯退出黑海穀物協議後，那些滿載糧食的貨輪要離開港口已「不可能」。

他在推特上寫道：「一艘載有40噸穀物的散裝貨船本應於今天離開烏克蘭港口。這些食品原是為瀕臨飢荒的衣索比亞人準備的。但由於俄羅斯封鎖了『穀物走廊』，出口是不可能了。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對於俄羅斯中止參與黑海穀物協議「深表關注」，並決定為此延後一天前往阿爾及爾出席阿拉伯聯盟峰會，專心處理這個問題。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）呼籲俄羅斯緊急延續聯合國斡旋的這項協議，讓烏克蘭能在全球糧食危機中恢復通過黑海出口穀物。她說：「普亭總統必須停止將糧食武器化，並結束他對烏克蘭的非法戰爭。我們呼籲俄羅斯重新考慮其決定並緊急更新協議，讓食物能送到最需要的人手裡。」

俄羅斯 烏克蘭 國防部

上一則

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

延伸閱讀

國務院：布林肯與印度外長談俄烏戰爭

國務院：布林肯與印度外長談俄烏戰爭
又有軍官被普亭開除 烏克蘭中部俄軍司令去職

又有軍官被普亭開除 烏克蘭中部俄軍司令去職
莫斯科為何叫停黑海穀物協議 專家直指「這目的」

莫斯科為何叫停黑海穀物協議 專家直指「這目的」
俄稱局部動員結束 派逾8萬新兵到烏克蘭作戰

俄稱局部動員結束 派逾8萬新兵到烏克蘭作戰

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
歐洲聯盟藥品管理局（EMA）專家今天警告，有些新冠疫苗可能會造成月經大出血，建議把這種現象列入潛在副作用清單內。（示意圖／Ingimage）

歐盟專家示警 兩款新冠疫苗可能造成月經大出血

2022-10-29 05:43
衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。(美聯社)

中國全球聲譽急劇下降 新調查：全球多國願支援台灣

2022-10-23 21:33

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家