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俄叫停糧食出口協議 控烏攻擊黑海艦隊、點名英國參與

編譯中心／綜合29日電
俄羅斯占領的克里米亞塞凡堡，當地俄軍黑海艦隊基地遭到攻擊後，持續冒著黑煙。（取材自推特）
俄羅斯占領的克里米亞塞凡堡，當地俄軍黑海艦隊基地遭到攻擊後，持續冒著黑煙。（取材自推特）

俄羅斯今天宣布暫停參與由聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，並將此舉歸咎於無人機攻擊克里米亞的俄國船隻。聯合國隨即呼籲，保留這項具有里程碑意義的重要協議。

俄羅斯國防部稍早指控，烏克蘭今天凌晨用16架無人機攻擊駐紮在克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）附近的黑海艦隊，且英國海軍「專家」也有參與協調這次「恐怖攻擊」。塞凡堡是黑海艦隊在克里米亞的母港。

俄國當局指出，軍方已擊退這次攻擊，只有一艘掃雷艦受到輕微損壞，但遭到攻擊的目標船隻有參與確保烏克蘭黑海糧食出口的任務。俄國國防部因此發布聲明稱，「俄方暫停參與執行烏克蘭港口農產品出口協議。」

針對俄方指控，烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克反批俄方「對自有設施進行虛構的恐怖攻擊」。烏國外交部長庫列巴也稱，莫斯科正使用「虛假藉口」來破壞穀物交易，「我呼籲所有國家要求俄羅斯停止這場『飢餓遊戲』，並重新開始承擔其義務。」

英國當局則稱，俄羅斯的說法，包括指控英國海軍人員上月26日炸毀北溪天然氣管道，都是錯誤的，目的在轉移外界對俄軍在烏克蘭任務失敗的注意力。英國國防部形容俄羅斯「捏造謊言的規模嘆為觀止」。

聯合國秘書長古特瑞斯也透過發言人說，「各方都必須避免採取任何可能危及黑海穀物出口協議的行動，這是一項至關重要的人道主義措施」。美國國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）發布聲明指出，「俄羅斯再次試圖利用自己挑起的戰爭，作為將糧食武器化的藉口，直接影響有需要的國家和全球糧食價格，並加劇本已嚴重的人道主義和糧食危機。」

聯合國、烏克蘭、俄國和土耳其7月22日簽署所謂的「黑海協議」後，截至目前已有超過900萬公噸的玉米、小麥、向日葵相關產品、大麥、油菜籽和大豆從烏克蘭出口。

烏克蘭 俄羅斯 英國

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