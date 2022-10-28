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俄羅斯控烏克蘭製造髒彈 IAEA派員進行獨立調查

中央社維也納27日綜合外電報導
圖為國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）。美聯社
圖為國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）。美聯社

俄羅斯日前指控烏克蘭當局在境內兩處地點製造所謂的「髒彈」，聯合國的國際原子能總署（IAEA）今天表示，他們本週將派員到這些地方進行「獨立調查」。

俄羅斯指控烏克蘭準備用「髒彈」（dirty bombs）對付俄國軍隊，但烏克蘭懷疑是俄國想發動「假旗」（false flag）行動，即自己用髒彈作賊喊抓賊，好讓他們在烏東、烏南戰事不利之際動用核武找藉口。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說：「國際原子能總署的檢查人員，會在這些地方進行獨立調查。」

葛羅西提到，他們將努力「查明在安全監督下的一切核材料轉移，以及在這兩地的任何未經申報核材料生產或處理加工，並確保沒有未申報的核材料與活動」。

國際原子能總署指出，他們在「一個月前檢查了這兩個地方的其中一處，沒有發現未申報的核活動或核材料」。

所謂的「髒彈」是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device，RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天稍早呼籲國際原子能總署「盡快」檢查烏克蘭的核子設施。

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