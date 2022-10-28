聯合國衛星追蹤：烏克蘭207文化遺址 毀於俄國入侵

聯合國正利用前後對照的衛星影像，來監控俄烏戰爭對烏克蘭造成的文化破壞。圖為在尼古拉耶夫科拉貝尼區的文化宮今年2月4日（左圖）和7月21日（右圖）的衛星圖像比較。（美聯社）

俄羅斯 入侵烏克蘭 至今戰爭持續9個月，在烏克蘭各地造成大規模破壞。聯合國近日宣布正利用前後對照的衛星影像，來監控俄烏戰爭對烏克蘭造成的文化破壞，數周內將公開啟動這個追蹤平台。

中央社引述法新社報導，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）表示，俄羅斯入侵以來，教科文組織共確認烏克蘭207個文化場址遭破壞，包括88個宗教場所、15座博物館、76座具歷史和／或藝術意義的建築、18座紀念碑和10座圖書館。

受影響最嚴重的地區是烏東和首都周邊地區，頓內次克地區有59個文化遺址受損，其次是哈爾科夫51個、基輔30個和盧甘斯克25個。

教科文組織與聯合國衛星中心（UNOSAT）聯手打造平台，教科文組織先根據來自實地的報告，向UNOSAT發送可能受損地點的清單，UNOSAT再向民間供應商索取衛星影像，由小群專家團隊研究前後差異。教科文組織也和烏克蘭的博物館與收藏館合作，設法遏阻戰爭中常見的劫掠問題。

教科文組織持續與基輔當局討論，戰爭期間將文物移出國的可能性，但教科文組織坦承這樣做「有其困難」，第一步是要將文物撤至烏克蘭較安全的地區。

另一方面，俄烏協商多時的換囚行動上周開始實行，108名女性從俄羅斯監獄 獲釋，

其中4名女性昨在基輔的記者會上回憶身陷囹圄的生活。

烏克蘭醫護人員瓦辛琴科日前獲俄羅斯釋放，當她搭上重返自由的巴士，拿到烏克蘭國旗的那一刻，原本強忍的情緒終於潰堤，眼淚再也忍不住地奪眶而出。（Getty Images）

烏克蘭醫護人員瓦辛琴科（Tetyana Vasylchenko）表示，當她搭上重返自由的巴士、拿到烏克蘭國旗的那一刻，原本強忍的情緒終於潰堤，眼淚奪眶而出。

瓦辛琴科回憶說，女囚不斷被羞辱，「他們最愛說的就是『烏克蘭不要你們，沒人要交換你們，因為大家都忘了你們，誰需要你們，婆娘？』」

在烏克蘭亞速鋼鐵廠被俘的軍護歐比丁娜（Viktoria Obidina），被關在俄羅斯占領城鎮歐連尼夫卡惡名昭彰的監獄，「監獄環境非常差」，囚犯「像沙丁魚」一樣擠在牢裡，食物令人作嘔，偶爾才能出去放風。

東部頓內次克地區志工古薩諾娃（Guseynova）2019年就遭親俄的分離人士關押，3年來讓她深受創傷，無法講出這些年經歷了什麼。

軍人齊金達（Inga Chikinda）一樣創痛猶新，她被關之後開始有口吃問題，這段期間更瘦了8公斤：「我還沒準備好談我遭受的身體虐待」「這些人沒有人性。」