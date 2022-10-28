我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

64歲男與澤倫斯基同名同姓 俄查戶口笑稱：抓到總統

編譯中心／綜合27日電
64歲退休人員澤倫斯基，與烏克蘭總統澤倫斯基同名同姓。（Getty Images）
64歲退休人員澤倫斯基，與烏克蘭總統澤倫斯基同名同姓。（Getty Images）

俄羅斯占領軍4月在烏克蘭東部小村落敲門查戶口時，64歲退休人員澤倫斯基嚇得魂飛魄散，因為他跟引領國家對抗敵人入侵的總統澤倫斯基同名同姓。

中央社引述法新社報導，當時，一名俄羅斯士兵翻看澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）護照後，不禁噗哧一笑。

士兵對袍澤說：「搞定了，各位，戰爭結束了。我們可以回家了，抓到他們總統了。」

老澤倫斯基1958年出生於目前烏東、當時蘇聯城市巴赫姆特（Bakhmut），父母分別是煤礦和營建工人。他曾在蘇聯軍隊裡擔任駕駛，後來做營建工人。

報導指出，自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，跟澤倫斯基毫無關係的老澤倫斯基大部分時間都在住家地下室，躲避砲擊和轟炸。

老澤倫斯基說：「我4年前戒菸，不過現在又開始抽了。」基於安全理由，法新社不揭露他居住村落的名稱。

他72歲的太太瓦倫緹娜（Valentina Zelenska）開戰後撤離至烏克蘭西部，但是做丈夫的不願意離開20年前買下的房子。

烏軍上個月將俄軍逐出村落後，瓦倫緹娜終於回家。但是俄軍現在持續進行砲擊，她再度淪為驚弓之鳥。

老澤倫斯基借助手電筒找到一本舊相簿，翻出一張照片，上頭是身穿卡其制服、40來歲時的自己。

他說：「我不覺我長得像總統，一點也不像。」

不過瓦倫緹娜對此不敢苟同。坐在客廳另一邊凳子上的她說：「但是你看起來就跟總統一個樣。」

老澤倫斯基笑著說：「你是說哪個總統？拜登嗎？」

瓦倫緹娜說，澤倫斯基在烏克蘭和俄羅斯都是很常見的姓氏，但她也說，直到澤倫斯基總統上任以前，她從來沒見過和丈夫同名同姓的人。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

創47億稅收、2.7萬職缺 德擬合法化娛樂用大麻

下一則

平壤雪糕廠落成 金正恩指示：當成國家重點項目

延伸閱讀

他跟澤倫斯基同名同姓 俄軍查戶口笑稱抓到總統了

他跟澤倫斯基同名同姓 俄軍查戶口笑稱抓到總統了
CIA局長本月曾訪烏克蘭 紐時：烏軍秘密反攻讓美烏關係緊張

CIA局長本月曾訪烏克蘭 紐時：烏軍秘密反攻讓美烏關係緊張
澤倫斯基顧問：烏軍推進 赫爾松料爆發最激烈戰役

澤倫斯基顧問：烏軍推進 赫爾松料爆發最激烈戰役
援烏抗俄 美擬供鷹式防空設備 德總統首訪協助重建

援烏抗俄 美擬供鷹式防空設備 德總統首訪協助重建

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議