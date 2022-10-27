我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GDP推升道指 Meta拉低那指

在好市多買輪胎 除了便宜還有這4個好處

俄烏戰損烏207文化場址 聯合國衛星追蹤破壞狀況

中央社日內瓦26日綜合外電報導
聯合國正利用前後對照的衛星影像，來監控俄烏戰爭對烏克蘭造成的文化破壞。圖為在尼古拉耶夫科拉貝尼區的文化宮今年2月4日(左)和7月21日(右)的衛星圖像比較。美聯社
聯合國正利用前後對照的衛星影像，來監控俄烏戰爭對烏克蘭造成的文化破壞。圖為在尼古拉耶夫科拉貝尼區的文化宮今年2月4日(左)和7月21日(右)的衛星圖像比較。美聯社

聯合國正利用前後對照的衛星影像，來監控俄烏戰爭對烏克蘭造成的文化破壞，數週內將公開啟動這個追蹤平台。

法新社報導，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）表示，俄羅斯2月24日開始入侵以來，教科文組織共確認烏克蘭207個文化場址遭破壞，包括88個宗教場所、15座博物館、76座具歷史和／或藝術意義的建築、18座紀念碑和10座圖書館。

受影響最嚴重的地區是烏克蘭東部和首都周邊地區，頓內次克（Donetsk）地區有59個文化遺址受損，其次是哈爾科夫（51個）、基輔（30個）和盧甘斯克（25 個）。

教科文組織文化與緊急事務主任皮卡特（Krista Pikkat）在日內瓦的簡報會告訴記者：「我們的結論是，很糟，可能還會變得更糟。」

教科文組織與聯合國衛星中心（UNOSAT）聯手打造這個平台，教科文組織先根據來自實地的報告，向UNOSAT發送可能受損地點的清單，UNOSAT再向民間供應商索取衛星影像，由小群專家團隊研究前後差異。

團隊對照前後影像，分析損害程度，就能得出損害發生的時間帶。

教科文組織也和烏克蘭的博物館與收藏館合作，設法遏阻戰爭中常見的劫掠問題。

教科文組織持續與基輔當局討論戰爭期間將文物移出國的可能性，但皮卡特坦承這樣做「有其困難」，第一步是要將文物撤至烏克蘭較安全的地區。

烏克蘭 聯合國 博物館

上一則

曾與普亭競逐總統 傳俄羅斯媒體人逃往立陶宛

下一則

普亭否認有意對烏克蘭用核武 批西方想宰制全球

延伸閱讀

反納粹→反恐 俄侵烏文宣戰改口

反納粹→反恐 俄侵烏文宣戰改口
俄羅斯警告：商業衛星用於戰爭視為合法打擊目標

俄羅斯警告：商業衛星用於戰爭視為合法打擊目標
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
台灣緊張局勢使全球海底電纜風險拉警報

台灣緊張局勢使全球海底電纜風險拉警報

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題