「這些人沒人性」 烏克蘭女子泣訴在俄被關慘況

透過換囚行動，108名烏克蘭女性從俄羅斯監獄獲釋。(Getty Images)

烏克蘭 醫護人員瓦辛琴科（Tetyana Vasylchenko）日前獲俄羅斯 釋放，當她搭上重返自由的巴士，拿到烏克蘭國旗的那一刻，原本強忍的情緒終於潰堤，眼淚再也忍不住地奪眶而出。

法新社報導，她告訴記者：「我從來都不哭，就連失去同伴時也不哭，但當我在巴士上接下烏克蘭國旗，我忍不住大哭出來。」

瓦辛琴科和另107名女性上周從俄羅斯監獄 獲釋，這是俄烏協商多時的換囚行動一環。其中4名女性今天在烏克蘭首都基輔的記者會上回憶身陷囹圄的生活：在擁擠的牢房裡飢腸轆轆，遭受身體虐待和羞辱。

在烏克蘭亞速鋼鐵廠（Azovstal）被俘的軍護歐比丁娜（Viktoria Obidina）說，「監獄環境非常差」，囚犯「像沙丁魚」一樣擠在牢裡，食物令人作嘔，偶爾才能出去放風。

歐比丁娜本周稍早對法新社表示，她之前被關在俄羅斯占領城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）惡名昭彰的監獄，關她的人對她說，她那跟著烏克蘭老百姓撤離亞速鋼鐵廠的女兒，已經被送進了育幼院。

瓦辛琴科回憶說，女囚「心理壓力很大」，而且不斷被羞辱，「他們最愛說的就是『烏克蘭不要你們，沒人要交換你們，因為大家都忘了你們，誰需要你們，婆娘？』」

東部頓內次克（Donetsk）地區志工古薩諾娃（Guseynova）2019年就遭親俄羅斯的分離人士關押，這一關3年，讓她深受創傷，無法講出這些年經歷了什麼。

「我被放出來還沒有很久，太難了。」

軍人齊金達（Inga Chikinda）一樣創痛猶新，她被關之後開始有口吃問題，這段期間更瘦了8公斤：「我還沒準備好談我遭受的身體虐待。」

「這些人沒有人性。」