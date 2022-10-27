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他跟澤倫斯基同名同姓 俄軍查戶口笑稱抓到總統了

中央社烏克蘭頓內次克州27日綜合外電報導
64歲退休人員澤倫斯基展示他的護照，他與烏克蘭總統同名同姓。(Getty Images)
64歲退休人員澤倫斯基展示他的護照，他與烏克蘭總統同名同姓。(Getty Images)

俄羅斯占領軍4月在烏克蘭東部小村落敲門查戶口時，64歲退休人員澤倫斯基嚇得魂飛魄散，因為他跟引領國家對抗敵人入侵的總統澤倫斯基同名同姓。

法新社報導，當時，一名俄羅斯士兵翻看澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）護照後，不禁噗哧一笑。

士兵對袍澤說：「搞定了，各位，戰爭結束了。我們可以回家了，抓到他們總統了。」

老澤倫斯基1958年出生於目前烏東、當時蘇聯城市巴赫姆特（Bakhmut），父母分別是煤礦和營建工人。他曾在蘇聯軍隊裡擔任駕駛，後來做營建工人。

自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，跟澤倫斯基毫無關係的老澤倫斯基大部分時間都在住家地下室，躲避砲擊和轟炸。

老澤倫斯基說：「我4年前戒菸，不過現在又開始抽了。」基於安全理由，法新社不揭露他居住村落的名稱。

他72歲的太太瓦倫緹娜（Valentina Zelenska）開戰後撤離至烏克蘭西部，但是做丈夫的不願意離開20年前買下的房子。

烏軍上個月將俄軍逐出村落後，瓦倫緹娜終於回家。但是俄軍現在持續進行砲擊，她再度淪為驚弓之鳥。

老澤倫斯基借助手電筒找到一本舊相簿，翻出一張照片，上頭是身穿卡其制服、40來歲時的自己。

他說：「我不覺我長得像總統，一點也不像。」

不過瓦倫緹娜對此不敢苟同。坐在客廳另一邊凳子上的她說：「但是你看起來就跟總統一個樣。」

老澤倫斯基笑著說：「你是說哪個總統？拜登嗎？」

瓦倫緹娜說，澤倫斯基在烏克蘭和俄羅斯都是很常見的姓氏，但她也說，直到澤倫斯基總統上任以前，她從來沒見過和丈夫同名同姓的人。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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