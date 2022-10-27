普亭再傳健康危機 開會狂咳、暴瘦8公斤

普亭再度傳出健康危機。（路透）

俄烏戰爭白熱化，外界關注俄羅斯總統普亭 的身體狀況，今年70歲的他，健康若拉警報，恐令前線戰場發生巨大變數；外媒報導，除了普亭罹癌、罹帕金森氏症、手背疑似有靜脈注射痕跡等重病傳言不斷後，又傳出普亭近日體重大減8公斤，持續的嚴重咳嗽和食慾不振，讓醫療團隊不安。

因大爆克里姆林宮內幕而廣受歡迎的社群平台Telegram頻道「General SVR」披露，普亭上周做了體檢，臉看起來相當浮腫，尤其最近幾個月瘦了8公斤；普亭的核心團隊擔心「消瘦和不斷咳嗽」會被認為是「領導人健康狀況迅速惡化的跡象」。

該頻道稱，普亭24日與副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）會面時，說話的語氣聽起來小又費力，感覺很不舒服、令人窒息，當兩人談到烏克蘭 議題時，普亭咳嗽一聲後急忙繼續說話，看起來像是在試圖掩蓋身體抱恙。

此外，普亭日前與軍方高層開會時，還一度因為嚴重咳嗽導致會議不得不停止，甚至找來醫療團隊協助。甚至在更早之前，普亭還為俄軍在烏克蘭戰場的表現不佳大動肝火，在一通咒罵跟嘶吼後，隨著一陣咳嗽聲結束與國防部長的對話。

「General SVR」自稱在克宮內部有可靠消息來源。不過英國每日郵報指出，該頻道並未提出任何證據佐證普亭健康不佳的說法。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）上周證實，根據烏國情資，普亭今年春天確實出現非常嚴重的健康問題。

英國太陽報報導，普亭日前在一支俄國 宣傳影片中被拍到手背疑似有靜脈注射痕跡，儘管畫面已被俄國官媒刪除，但烏克蘭基輔郵報特派員斯馬特（Jason Jay Smart）早已將畫面截圖發布在推特，引發熱烈討論。

影片中的場合可能是普亭20日在一個俄軍訓練營示範狙擊槍射擊。斯馬特也發表另外兩支相關影片，聲稱「一支帶有大量浮水印的影片可能是為了掩蓋普亭手背的畫面，而另一支根本沒拍到普亭的手」。而俄國官媒火速刪除相關畫面，更引人猜測普亭健康狀況不佳。