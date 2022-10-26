俄羅斯「髒彈指控」：將烏克蘭拖入核戰的升級藉口？

9月23日，在哈爾科夫的烏克蘭士兵。（美聯社）

「俄羅斯 指責烏克蘭 使用髒彈...這是俄國 想升級戰爭的藉口嗎？」烏克蘭的反攻持續進行中，日前俄軍指控烏克蘭計畫在境內引爆具放射性的「髒彈」（dirty bomb），這番說詞旋即引發美、英、法三國發布聯合聲明反駁，聲明內容直指俄軍的「髒彈指控」是為了升級戰爭，而散布的不實說法。俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）24日仍重申此說法，同日俄羅斯在聯合國安理會就此事提出討論——髒彈是什麼？為何引起西方國家大動作回應？俄羅斯又為何對外堅持「烏克蘭使用髒彈」？

髒彈的正式稱呼是放射性散布裝置（radiological dispersal device，RDD），早在70多年前核武開發的早期，曾被評估及測試，不過從未在戰場上被使用過。髒彈基本上是一種簡易炸彈，透過傳統炸藥將其內含的放射性物質、或生化物質擴散到周圍區域。

相較原子彈或氫彈，髒彈的破壞力和破壞範圍要小得多、且不太可能造成大規模死亡，而因使用的原料並非核武所需得高濃度鈾，髒彈比核武容易製造得多——紐約時報指出，髒彈最大的風險，是引發大眾恐慌和造成巨大經濟損失。

目前烏克蘭的反攻仍在持續中，路透社引述烏克蘭說法，26日烏俄雙方在烏克蘭南部赫爾松（Kherson）進行激戰；赫爾松在2月開戰不久，即遭俄羅斯占領，是目前俄軍控制的最大城市，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，雖然俄軍正在疏散當地居民，但沒有跡象顯示俄軍預備棄守，反之情資顯示俄羅斯在赫爾松加強補給與集結。

在目前俄軍控制的四個烏克蘭地區（赫爾松、馬立波、頓內次克、盧甘斯克）中，赫爾松可以說是最具戰略意義的一個——赫爾松控制縱穿烏克蘭南北的第聶伯河出海口、是通往烏克蘭黑海港口的們戶，也是通往克里米亞半島的唯一陸路通道。由此，若烏軍重奪赫爾松，將嚴重打擊俄軍的補給線，俄軍顯然將全力阻擋。

駐紮赫爾松的俄兵。（美聯社）

澤倫斯基：俄正計畫使用核武

而俄羅斯就在反攻赫爾松之戰進行中時，宣稱烏克蘭準備在戰爭中使用「髒彈」。美英法三個支持烏克蘭的盟國，旋即在23日以聯合聲明駁斥俄羅斯的這一「明顯錯誤指控」，並強調俄軍企圖利用「髒彈指控」來做為升級戰爭的藉口。然而俄羅斯仍於25日，向聯合國安理會指控烏克蘭預備使用髒彈，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）回應表示，俄國散布這種不實說法，表明了俄軍自己正在計畫使用核武器。

俄羅斯在安理會指控「烏克蘭計畫引爆髒彈」之後，聯合國原子能總署（IAEA）應基輔的要求派員至烏克蘭兩處地點檢查，確認烏克蘭有無製造髒彈；IAEA在聲明中指出，其中一處檢查地點，在9月就被檢查過一次。此外，聯合國主管裁軍事務副秘書長中滿泉亦已兩度向安理會表示，沒有證據表明烏克蘭有任何生化武器計畫。

民眾撤離赫爾松。（路透）

烏克蘭自9月發動一波又一波反攻之後，俄軍情勢不利，除俄羅斯國內發出徵召令增兵之外，總統普亭也數度暗示要動用最後武器——也就是核武。同時，俄羅斯也宣稱四個占領區是俄國領土，反咬烏克蘭的反攻是侵犯俄國本土，以此威脅升級戰爭。

因此，西方國家擔憂俄羅斯以烏克蘭使用髒彈為理由，啟用放射性武器——美國國務院的觀點和澤倫斯基相似，發言人普萊斯（Ned Price）表示：

「俄羅斯人指責烏克蘭人、以自己要用的計畫來指責其他國家，我們擔憂這一點。」