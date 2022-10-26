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俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

美國防部證實 俄羅斯告知將進行「雷霆」年度核武演習

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部26日證實，俄羅斯正式知會美方，將進行「雷霆」年度核子武力演習。圖為俄羅斯國防部2月發布一架Tu-95MS轟炸機參加雷霆2022戰略威懾武力演習影像。（Getty Images）
美國國防部26日證實，俄羅斯正式知會美方，將進行「雷霆」年度核子武力演習。圖為俄羅斯國防部2月發布一架Tu-95MS轟炸機參加雷霆2022戰略威懾武力演習影像。（Getty Images）

美國國防部26日證實，俄羅斯正式知會美方，計畫進行「雷霆」（Grom）年度核子武力演習。

根據美國國防部發布的當日例行記者會逐字稿，有記者詢問俄羅斯是否有任何關於雷霆演習的通知，五角大廈發言人、美國空軍准將萊德（Patrick Ryder）則答稱，「是的，美國接到通知了」。

萊德准將表示，「正如我們之前強調過，這是俄羅斯的一次例行年度演習。因此，在這方面，俄羅斯正遵守軍備控制義務及透明度承諾，發出這些通知」。他表示，這是美方將繼續關注的事情，「但除此之外，我目前沒有打算提供任何進一步訊息」。

美國CBS新聞引述2名美方官員說法指出，俄羅斯告知美國，「雷霆」年度核武演習已經開始，將包括26日開始發射可攜帶核子彈頭的飛彈。

俄羅斯官媒《RT》報導，俄羅斯國防部尚未就計畫演習的日期與規模發布官方聲明。這類演習通常涉及可攜帶核子彈頭武器與非核子武器兩者的綜合測試，以確保戰略威懾武力與整個指揮鏈的戒備狀態。俄方上一次進行類似軍演是早在今年2月，亦即俄羅斯對烏克蘭發動軍事情行動的幾天之前。

俄羅斯 國防部 五角大廈

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