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路透：美擬提供烏克蘭鷹式防空系統 抵禦俄軍空襲

中央社華盛頓25日綜合外電報導
美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）。美聯社
美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）。美聯社

兩名美國官員告訴路透，華府正考慮將舊型的鷹式（HAWK）防空設備運往烏克蘭，以協助基輔抵禦俄羅斯無人機和巡弋飛彈的攻擊。

路透指出，鷹式攔截飛彈將是刺針飛彈（Stinger）系統的升級版。刺針飛彈是一種較小型、射程較短的防空系統，美國先前已提供這種系統，幫助烏國對抗俄軍入侵。

據報導，拜登政府將動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA)，把鷹式飛彈設備送往烏國，鷹式飛彈基於越戰時期技術，但已多次升級。

總統撥款權允許美國政府在沒有國會批准的情況下，快速從武器庫存轉移防衛物資和服務，以應對緊急情況。

路透無法確認美國可轉移多少鷹式防空系統和飛彈；白宮也拒絕就此置評。

美國官員告訴路透，鷹式系統是美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）製造的「愛國者」（Patriot）飛彈防禦系統的前身。

本月稍早，烏克蘭遭到俄軍的毀滅性密集空襲後，美國總統拜登曾向烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承諾，華府將為烏國提供先進防空系統。

此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也曾表示，西班牙打算向烏國提供4套鷹式飛彈發射系統。

一名美國官員告訴路透，由於目前尚無法確認狀態良好的飛彈系統數量是否足夠，華府可能會先向烏國提供鷹式防空系統的攔截飛彈。美國較舊型的鷹式飛彈系統庫存時間已達數十年。

美國官員透露，白宮正考慮在本週稍晚動用總統撥款權。另名官員則稱，這可能將占最近對烏國約7億美元軍援計畫的一半左右。

華府 拜登 白宮

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